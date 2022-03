La bilancia a volte si trasforma nella nostra peggior nemica. Dopo giorni di astinenza da zuccheri, carboidrati e tanti sacrifici per evitare uno dei più bei piaceri della vita, il suo ago non si muove neanche di un millimetro. Ma anziché disperarci possiamo ricorrere ad un rimedio della nonna diventato molto popolare. Ebbene una bevanda composta da soli due ingredienti grazie ai suoi effetti diuretici e depurativi favorirebbe l’eliminazione delle scorie e dunque ci consentirebbe di perdere peso senza danneggiare la salute.

Come prepararla

Quindi altro che dieta rigida, un bicchiere di questa miscela a stomaco vuoto potrebbe avere effetti stupefacenti. Per prepararla basterà sciogliere in un bicchiere di acqua un cucchiaio da minestra di semi di chia. Lasciamo il tutto a riposare per circa un ora e mezzo, fino a che non raggiungerà una consistenza gelatinosa. A questo punto aggiungiamo il succo di mezzo limone. Quindi frulliamo il tutto. Se preferiamo un gusto più dolce possiamo aggiungere un cucchiaino di miele. Il momento migliore per bere questo preparato è la mattina appena svegli a stomaco vuoto. Si può ripetere l’assunzione anche prima di andare a coricarsi per migliorarne gli effetti.

Altro che dieta rigida un bicchiere di questa bevanda a stomaco vuoto aiuterebbe a perdere peso e proteggere cuore e stomaco

Uno studio infatti ha evidenziato la capacità di questa miscela di ingredienti nel regolare l’appetito. Inoltre la naturale ricchezza di fibre alimentari ed antiossidanti dei semi favorirebbe l’eliminazione del grasso.

Le stesse fibre, assunte regolarmente si rivelerebbero un ottimo aiuto contro la stitichezza e la sindrome dell’intestino irritabile. Dunque un toccasana per la digestione e per il lavoro a cui lo stomaco e l’intestino sono quotidianamente sottoposti.

Infine, l’assunzione regolare di questa miscela potrebbe portare gran giovamento al cuore. Grazie alla grande quantità di omega 3 che contiene, si terrebbe a bada il colesterolo cattivo ed i valori dell’infiammazione. Inoltre, secondo quanto riportato da uno studio pubblicato sulla rivista The Cochrane Database of Systematic Reviews. gli antiossidanti di cui sono ricchi gli ingredienti di questa bevanda favoriscono la pulizia delle arterie e la regolazione della pressione sanguigna. Questi sono tutti aspetti fondamentali per il buon funzionamento del sistema circolatorio.

È bene tenere sempre presente che i benefici non sono immediati e che l’assunzione deve essere associata ad una sana alimentazione ed un’attività fisica adeguata. In ogni caso è un rimedio naturale al 100% che non si può mai sostituire a qualsiasi prescrizione medica.

