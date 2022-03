Fumare non è solo un vizio che fa male alla salute e al portafogli. La nicotina può provocare, infatti, anche degli inestetismi evidenti su denti e mani. Macchie giallastre possono formarsi, soprattutto per chi fuma molto, oltre che sui denti anche sulle dita e sulle unghie. Se non si vuole rinunciare al vizio del fumo, in ogni caso, si può rimediare all’ingiallimento della pelle delle mani. E in questo articolo illustreremo diverse soluzioni proprio al problema dell’ingiallimenti delle dita e delle unghie.

Le macchie di nicotina sulle mani si possono eliminare facilmente

Diciamo definitivamente addio alle sgradevoli macchie di fumo utilizzando prodotti che abbiamo in casa. Sono diversi i rimedi casalinghi che si possono utilizzare nell’eliminare le macchie di fumo dalle mani. E tutti sono molto semplici ed economici. Debellare definitivamente le tracce di nicotina sarà veloce e basteranno pochi trattamenti realizzati con ingredienti che abbiamo già.

Un modo per sbiancare le mani e le unghie prevede l’utilizzo della candeggina. É necessario preparare una soluzione miscelando:

1 parte di candeggina;

4 parti di acqua.

Essendo le zone da trattare molto piccole consigliamo di realizzare la soluzione utilizzando come unità di misura qualcosa di piccolo (un tappo, ad esempio). Preparata la mistura non resta che passarla, con un pennellino o con un batuffolo di cotone, sulle parti interessate. L’operazione può essere ripetuta anche diverse volte al giorno.

Diciamo definitivamente addio alle sgradevoli macchie di nicotina sulle mani e sulle unghie che possono essere tolte con questi ingredienti che tutti abbiamo

Per chi non sopporta l’odore della candeggina o non vuole rischiare di macchiare gli indumenti che indossa, esistono anche altri rimedi. Tutti efficaci allo stesso modo.

Si può utilizzare l’acqua ossigenata miscelata con acqua in una soluzione uno a due. Si dovranno, poi, immergere le dita nella mistura ottenuta per almeno 15 minuti. L’operazione va ripetuta una volta a settimana.

Ma se si vuole adottare un metodo più naturale si può usare l’aceto di mele realizzando una soluzione con:

120 ml di acqua;

120 ml di aceto di mele.

Anche in questo caso le dita andranno lasciate in ammollo nel liquido per almeno 20 minuti. L’operazione può essere ripetuta fino a 3 volte al giorno.

Un’altra soluzione naturale al 100% è rappresentata, invece, dal limone. In questo caso bisognerà prendere il frutto spaccato a metà e strofinare al suo interno le dita da sbiancare. Si dovrà lasciare agire il succo di limone per almeno 5 minuti prima di risciacquare le mani.