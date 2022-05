L’estate si avvicina e così anche la programmazione delle nostre vacanze. In questo periodo, molti si accordano già con i loro colleghi sulle ferie da prendere nei mesi di luglio e agosto, ma qualcuno procede diversamente. Infatti, gli amanti della tranquillità preferiscono giugno e settembre per godersi le tanto attese e meritate vacanze. Diversamente da luglio e agosto, l’inizio e la fine della stagione estiva rappresentano periodi meno caotici e sempre più apprezzati per partire.

Ma andiamo ora al nodo dolente delle vacanze, la scelta della meta. Durante gli anni di pandemia, in tanti hanno deciso di restare in Italia e rinviare le partenze all’estero ad un secondo momento. Ora che lo stato d’emergenza è venuto meno, l’elenco delle possibili destinazioni si fa più ampio, ma sempre con le dovute cautele. Consapevoli del bisogno di conciliare libertà e sicurezza, gli esperti di viaggi di ProiezionidiBorsa hanno pensato ad una destinazione estera ma vicinissima all’Italia. Una spiaggia da favola situata in una terra a due passi dalla Sardegna e che forse dovremmo conoscere meglio. Ecco di quale si sta parlando.

Annoverata tra le spiagge più belle del Mondo questa perla vicinissima all’Italia è la meta da sogno delle vacanze estive

Ci riferiamo alla meravigliosa spiaggia di Saleccia, in Corsica, immersa nel Deserto delle Agriate. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di un vero e proprio deserto, quanto piuttosto di un’area naturale al Nord della Corsica.

La spiaggia di Saleccia è una lunghissima distesa di sabbia molto fine, annoverata tra le spiagge più belle al Mondo e circondata da mare cristallino. Un paesaggio caraibico che soprattutto gli amanti della natura e delle acque trasparenti dovranno visitare immancabilmente.

Visitarla non è facile, ma alcuni abitanti della zona hanno creato “Saleccia Off road” che mette a disposizione delle navette proprio per raggiungerla. Navette molto particolari, dato che si tratta di 4×4 e rese disponibili da una società situata nella frazione di Casta.

Per chi parte da grandi città come Roma e Milano, una possibile opzione è l’aereo fino all’aeroporto di Bastia, nella Corsica settentrionale. Sarebbe possibile alloggiare nel piccolo comune francese di Saint Florent e da là muoversi per la spiaggia di Saleccia ed altre mete immerse nella natura.

Un viaggio tra relax e avventura, che difficilmente si potrà dimenticare.

