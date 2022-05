Il bisogno di vacanze si fa sentire sempre più forte e anche il nostro corpo ci chiede un momento di pausa dalla frenesia quotidiana. Lavoro e faccende domestiche ci tolgono tantissimo tempo, al punto da doverci spesso privare dei nostri piaceri e momenti di relax. Una passeggiata all’aria aperta o un po’ di shopping per negozi sono attività assolutamente normali che, però, in certi momenti potrebbero sembrarci un sogno.

Ma ecco che arriva il weekend e possiamo approfittare di una gita fuori porta, anche di due soli giorni.

Non abbiamo voglia di allontanarci troppo da casa o di spendere un patrimonio e, oltretutto, non abbiamo neppure le forze di fare grandi viaggi. Per quelli se ne parlerà questa estate. Adesso si ha voglia di un momento di relax, magari in un posto poco conosciuto e sorprendente, dove il tempo sembra rimasto al Medioevo.

Gli esperti di viaggi di ProiezionidiBorsa hanno pensato ad un luogo che rispecchia proprio queste caratteristiche e che piacerà a tanti Lettori. Vediamo di quale si tratta e come raggiungerlo.

A un’ora e mezza da Roma c’è un borgo medievale di quasi 5.000 abitanti dove il tempo sembra essersi fermato

Stiamo parlando di Stroncone, un piccolo Comune in provincia di Terni, che ospita circa 4.800 abitanti.

Si trova su un colle di 400 metri di altezza ed il suo territorio è parte dei famosi Monti sabini. Situata a Sud dell’Umbria, risulta molto vicino alla Regione Lazio.

Tra le sue attrazioni principali vi sono senza dubbio la Piazza della Libertà e le 3 porte monumentali, Porta principale, Porta capraia e Porta nuova. Avvicinandoci alla Piazza, troviamo una fontana, detta anche Fontana delle tre tazze, risalente al XVI secolo.

Per immergerci in un’epoca lontana, basterà visitare le Chiese di San Nicolò e San Michele Arcangelo, quest’ultima tra le più antiche del borgo.

Se vogliamo trascorrere una notte a Stroncone, ci sono alberghi e bed and breakfast deliziosi, di cui molti con la colazione inclusa nel pernottamento e prezzi accessibili.

Si trova a un’ora e mezza da Roma se vogliamo raggiungerlo in auto, mentre se optiamo per il treno saranno circa due ore. In questo caso, bisognerà prendere il treno regionale dalle stazioni di Roma Termini o Tiburtina, fino alla stazione di Terni. Qui, un apposito pullman ci porterà sino al colle stroncone, a 20 minuti a piedi dal borgo.

