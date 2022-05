L’ultima volta che ci siamo occupati di questo titolo la guerra tra Russia e Ucraina gli aveva messo le ali. Nelle settimane successive, però, le cose sono andate diversamente e la tendenza è virata al ribasso. Adesso, poi, questa settimana potrebbe fare ulteriormente accelerare al ribasso il titolo Confinvest.

Due sono i fattori che hanno contribuito alla debolezza delle quotazioni di Confinvest. Come descritto nel report sull’oro, la debolezza del metallo prezioso è legata ad alcuni fattori specifici. Da un lato la forza del dollaro che sembra non avere limiti. Basti pensare che il dollar index ha toccato livelli che non vedeva da circa 20 anni. Inoltre, l’aumento dei tassi della FED ha determinato una pausa su un possibile aumento del prezzo dell’oro.

Dal lato societario, invece, i dati relativi al bilancio 2021 non sono stati molto buoni. La società ha terminato l’esercizio con ricavi in flessione a 30,2 milioni di euro, rispetto ai 41,1 milioni di euro ottenuti nel 2020. Il risultato finale è stato negativo per 100.000 euro, in peggioramento rispetto all’utile di 819.000 euro contabilizzato nel 2020. A fine 2021 la posizione finanziaria netta era positiva per 1,05 milioni di euro, rispetto ai 2,72 milioni di euro di inizio anno.

Avvertenze sul titolo Confinvest

Prima di concludere ricordiamo che gli scambi medi giornalieri, tranne in situazioni di eccesso, corrispondono a poco meno di 10.000 euro. Una somma molto bassa per cui il titolo potrebbe andare incontro a violente escursioni di prezzi che aumentano il rischio di perdita in conto capitale per gli investitori. Gli scambi ridotti al lumicino, però, non si traducono in una probabilità elevata di avere sedute di borsa senza scambi. Allo stato attuale, infatti, questa probabilità è quantificata nel 2,5%.

Tuttavia, la volatilità non è trascurabile. Negli ultimi 3 mesi, infatti, il titolo Confinvest è stato più volatile del 75% dei titoli italiani. In una settimana, infatti, il suo intervallo di oscillazione è pari al +/- 8%.

Questa settimana potrebbe fare ulteriormente accelerare al ribasso il titolo Confinvest: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Confinvest (MIL:CFV) ha chiuso la seduta del 9 maggio a quota 1,985 euro in ribasso del 5,02% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La situazione in corso è ribassista e una chiusura settimanale inferiore a 1,995 euro potrebbe aprire le porte a un’accelerazione ribassista verso il I obiettivo di prezzo in area 1,30 euro. Questo livello, poi, potrebbe rappresentare un ulteriore punto di svolta per le azioni Confinvest che nel caso di una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbero partire per un ulteriore ribasso di almeno il 50%.

Per una ripresa immediata del rialzo, invece, bisognerebbe attendere una chiusura settimanale superiore a 2,42 euro.