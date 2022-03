Le isole sono una meta quasi obbligatoria per le vacanze estive di ogni italiano amante del mare e della tintarella da prendere sulla spiaggia.

Capri e le isole Eolie accolgono ogni anno tantissimi turisti provenienti da tutto lo stivale, ma anche numerosi stranieri. Mare cristallino, locali sulla spiaggia e serate a base di buon cibo e vino bianco sono il massimo che possiamo desiderare. Sappiamo bene che il periodo più caotico va da metà luglio a fine agosto, ma molti amano stare in mezzo alla gente allegra e spensierata.

D’altra parte, non tutti amano il caos delle vacanze di agosto, specialmente se decidono di trascorrere le ferie per riprendersi dallo stress invernale. Accanto ai vacanzieri doc, quindi, ci sono coloro che preferiscono i paesaggi incontaminati e i tramonti sul mare, osservando il cielo che scurisce pian piano.

E quale meta scegliere, specialmente nei periodi più caldi dell’anno, per godere di tutte le bellezze che la Terra ci offre, in pace e libertà?

Gli esperti di viaggi di ProiezionidiBorsa hanno pensato ad una meta a dir poco meravigliosa, misteriosa e particolare che non tutti conoscono. Vediamo di quale si tratta e come raggiungerla per visitarla in lungo e in largo.

Acque trasparenti e paesaggi incontaminati si nascondono in questa piccola isola italiana dal fascino proibito e l’animo selvaggio

La nostra attenzione oggi è rivolta all’isola di Gorgona, in provincia di Livorno. Gorgona non è un’isola come tutte le altre, in quanto è sede di una colonia penale agricola, che ospita detenuti ammessi a questo regime detentivo.

Proprio questa sua caratteristica comporta una serie di attenzioni e accorgimenti che non si trovano in altri luoghi simili. Infatti, è possibile visitarla soltanto con una guida che si occupa anche di raccogliere i cellulari dei turisti che vi si recano. Dunque, non è possibile fare foto, ma sarà la guida stessa eventualmente a scattarle e inviarle a tutti gli interessati.

Sembra di trovarsi in un’altra realtà, dove il commercio è quasi inesistente e gli abitanti si contano sulle dita di una mano. Dalla piccola isola di Gorgona possiamo scorgere acque trasparenti e paesaggi incontaminati, fatti di boschi e resti dell’antichità.

Dal Faro di Cala Martina sino alla fortezza a picco sul mare, al villaggio dei pescatori ed alla spiaggetta, ogni cosa sta al suo posto.

Per non parlare poi dall’odore di pini, misto al mirto e al rosmarino. E se siamo fortunati, possiamo anche vedere i delfini.

Un angolo di paradiso che ci lascerà a bocca aperta.

