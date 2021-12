In inverno ci vuole il giusto abbigliamento per scaldarsi in giro per le strade. Il freddo pungente di questo periodo può farci seriamente penare, se non sappiamo come proteggerci.

Per fortuna anche nella stagione più fredda è possibile abbigliarsi con abiti caldi e coprenti senza rinunciare alla moda del momento.

A questo proposito non solo guanti e cappelli ma anche queste sciarpe morbide e avvolgenti ci terranno al caldo con stile. Ma non è tutto. Infatti, anche questo cappotto elegante e stiloso è il capo che tutte vogliono per stare al cado e sentirsi alla moda.

Oltre a questi capi e accessori, dobbiamo comunque ricordare che anche i nostri piedi hanno bisogno di un paio di confortevoli calzature che li scaldino.

Proprio in questo momento, i seguaci delle tendenze potranno seguire una nuova e incredibile moda in fatto di scarpe. Infatti, non dei mocassini o anfibi qualunque ma queste calzature soffici e comode terranno i piedi caldissimi in inverno. Ecco di quali parliamo.

Una morbida coccola invernale da indossare con stile

Il dilemma su come abbinare la comodità all’eleganza è sempre ricorrente. Non è facile trovare qualcosa che sia elegante e confortevole allo stesso tempo. Eppure, esiste un tipo di calzatura che rispecchia perfettamente questi due requisiti.

Parliamo delle meravigliose e morbidissime scarpe con il pelo. In questa categoria rientrano differenti modelli di calzature. La differenza sostanziale con le classiche tipologie è la presenza di una soffice pelliccia esterna riscaldante. Scopriamo i modelli più chic e vediamo come abbinarle per creare un look da favola.

Non dei mocassini o anfibi qualunque ma queste calzature soffici e comode terranno i piedi caldissimi in inverno

Partiamo con la rivisitazione di un paio di scarpe dall’eleganza sopraffina: i mocassini. Nella nostra selezione ne proponiamo un paio in tinta bianca con shearling. Naturalmente avvolti da un morbido pelo che fa da cornice al tessuto.

Sono perfetti in qualsiasi ora e momento della giornata per stupire piacevolmente chiunque si incontri. Proviamoli in particolare con un delizioso tailleur formato da giacca e pantaloni neri. Il figurone è assicurato.

Per un look più invernale lasciamoci tentare da un paio di sciccosi stivaletti marroncini con suole chunky e tacco 65 mm. Decorati da una bellissima pelliccia bianca, faranno colpo con una calda giacca da sci e un paio di pantaloni di velluto.

Che dire, poi, delle stravaganti e originali ballerine in pelliccia color caffè e tanto di cinturino nero? Saranno il più bel regalo di Natale per chi osa e si sente audace.