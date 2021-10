L’affascinante Mondo dell’astrologia ha trovato diverse interpretazioni nello spazio e nel tempo. Infatti, quello occidentale non è l’unico oroscopo consultabile perché in Cina le Stelle sembrano comunicare in modo differente. I segni in Cina vengono stabiliti in base all’anno di nascita e non al mese, il cui inizio viene calcolato a seconda del capodanno cinese che si svolge tra gennaio e febbraio. Il 2021 è l’anno del Bufalo, o del Bue, al quale appartengono i nati nel ’49, ’61, ’73, ’85, ’97, 2009 e, appunto, 2021.

Chi sarà il segno baciato dalla fortuna?

L’anno di un segno, 12 in tutto, ricorre una volta ogni 12 anni appunto e, contrariamente a quanto si possa pensare sono anni di sfortuna. Tuttavia, nell’ultima parte dell’anno non il Bufalo ma questi fortunatissimi segni saranno ricoperti d’oro e fortuna secondo l’oroscopo cinese 2021.

Questi fortunatissimi segni saranno ricoperti d’oro e fortuna secondo l’oroscopo cinese 2021

Cominciamo dai nati sotto il segno della Scimmia (’56, ’68, ‘80, ’92, 2004 e 2016). Chi è nato negli anni indicati appartiene al segno della Scimmia, un segno di grande intelligenza, curiosità e magnetismo, tuttavia penalizzato da una costante irrequietudine. Infatti, se la Scimmia riuscirà a mantenere la calma, l’oroscopo cinese prevede un’ultima parte dell’anno davvero ricca, in tutti i sensi. Le opportunità sul lavoro non mancheranno facendo magicamente concretizzare ogni progetto. Un consiglio però è quello di tenere a bada le spese e rimanere lucidi.

Il migliore amico delle Stelle

Il 2021 sarà l’anno del Cane (’46, ’58, ’70, ’82, ’94, 2006, 2018). Nonostante quest’anno abbia messo il Cane di fronte a diverse prove, sta per arrivare il momento della svolta. Pare che dopo tanti sforzi stiano per arrivare i meritati riconoscimenti sul lavoro, dove il Cane sarà molto concentrato. Infatti i nati sotto questo segno sfrutteranno al massimo le occasioni lavorative per ricavarne un lauto bottino.

Fuoco e fiamme

Chi è nato negli anni ’52, ’64, ’76, ’88, 2000 e 2012 appartiene al segno del Drago. Settembre potrebbe aver avuto qualche intoppo ma secondo gli astri ottobre e novembre saranno mesi incredibili. Infatti pare che gli affari del Drago potrebbero prendere la giusta piega in un momento che appariva difficile e che invece diventerà ideale per gli investimenti. Per il Drago, inoltre, è previsto anche un periodo di forza fisica ed energia ritrovata che aiuterà ad essere motivati e più sicuri in se stessi.

Approfondimento

