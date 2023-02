4 borghi storici poco distanti da Milano da visitare in primavera dove puoi mangiare ottimi formaggi e salumi

Se sei goloso di prelibatezze locali a km 0 e adori i bei luoghi da visitare, ecco alcuni consigli. A poca distanza da Milano conosceremo 4 borghi incantati dove possiamo anche mangiare ottimi salumi e formaggi.

Se desideri passare una domenica diversa, ci sono dei piccoli gioielli da scoprire. In Lombardia ci sono molti formaggi e salumi tradizionali. Si tratta di specialità che spesso vengono prodotte solo in territori ristretti, in un singolo comune o in una valle. Quando il paesaggio sposa il buon cibo ecco che nasce la gita perfetta.

4 borghi storici poco distanti da Milano da visitare: iniziamo da Bagolino

Bagolino è un borgo medioevale dove la vita scorre tranquilla fra viuzze e vicoli ricchi di botteghe e negozi. Questo borgo in provincia di Brescia, si trova ai piedi del Monte Maniva e dista pochi km dal Lago di Idro. Qui si può gironzolare per le piazzette caratteristiche oppure visitare la Cattedrale di San Giorgio con i suoi splendidi dipinti. Bagolino è celebre anche per il Carnevale con le maschere danzanti e per il Bagoss, un formaggio straordinario. Il Bagoss si ottiene da latte vaccino crudo a cui viene aggiunto un cucchiaino di zafferano. Altra particolarità la crosta che viene unta con olio di semi di lino. Ha uno stagionatura di un anno e più. Il sapore ha una nota piccante che lo rende straordinario con la pasta. Assolutamente da comprare nelle malghe locali!

Luino, il Lago e la formaggella

Luino è una cittadina sul Lago Maggiore in provincia di Varese. Il Lungolago, i loggiati del centro storico, il Museo ferroviario del Verbano sono solo alcune delle attrazioni di questo borgo lacustre. Se si visita Luino non si può non assaggiare la formaggella, un formaggio a base di latte crudo di capra a pasta morbida e il sapore dolce. Nei ristoranti che affacciano sul Lago, la Formaggella si può gustare con ottimi piatti di pesce.

Varzi, l’Oltrepò Pavese ed il salame

A Varzi ci sono tanta bellezze da visitare: il Castello Malaspina dove si visitare la Torre delle streghe oppure i portici del centro con i locali tipici. Sotto i portici in tempi antichi si appendevano i salami a stagionare. Arriviamo quindi al prodotto tipico di Varzi, il salame. Questo salume è un unicum, il sapore è delicato e a seconda della stagionatura si possono avvertire sentori di aglio. Il massimo del gusto è assaggiarlo in purezza con pane croccante affettato.

Morbegno ed il Bitto

Ci spostiamo in Valtellina, terra di mele, pizzoccheri, bresaola e soprattutto di formaggi incredibili. Morbegno si potrebbe denominare la capitale della Valtellina, nota per il turismo invernale con la skiarea Pescegallo e Gallo Park. Al rientro da una giornata all’aria aperta sarà un piacere assaggiare un tagliere di formaggi locali dal Bitto allo Scimudin fino al Casera. Il Bitto che ha conquistato il marchio DOP, è un formaggio a pasta cotta e semidura. Solitamente è un formaggio di latte vaccino ma alcuni produttori aggiungono latte caprino. Gli animali da cui si munge il latte per il Bitto si nutrono solo di erba d’alpeggio senza alcuna integrazione di altri alimenti. Questa genuinità si riflette nel sapore delicato che si irrobustisce via via al palato fino all’esplosione di gusto. Il Bitto DOP è il tipico esempio di formaggio da meditazione proprio come il vino , si apprezza mangiato in purezza. In ottobre a Morbegno si svolge persino l’imperdibile Mostra del Bitto.

Stai cercando una meta per una gita con il primo sole dopo l’inverno? Ecco 4 borghi storici poco distanti da Milano dove puoi mangiare i migliori formaggi e salumi.