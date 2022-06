Prenotare le vacanze può diventare piacevole, ma anche impegnativo e nascondere delle insidie. Soprattutto se ci mettiamo di mezzo dei trasporti internazionali aerei ed eventuali caratteri minuscoli scritti nei contratti. Quella che potrebbe sembrarci l’offerta della vita, si tramuta invece in una fregatura colossale. Per poi scoprire magari che la località che abbiamo scelto non è neppure bella, e oltre al danno ci becchiamo anche la beffa. Per fortuna adesso Internet ci aiuta molto, così come spera di fare la nostra Redazione nel suggerire ogni giorno dei viaggi per tutte le tasche. La località che vedremo oggi è stata votata dai turisti internazionali come la più economica del 2021.

Attenzione che quando parliamo di turismo internazionale, inseriamo anche degli utenti che spesso, a differenza degli italiani, si limitano a cercare solo il prezzo basso. Non è comunque il caso di questa meta, che comunque ha voti altissimi per la bellezza del suo mare e delle sue spiagge.

A tutto potremmo pensare tranne che al mare della Bulgaria

Andare alla ricerca di mete mare alternative, significa spesso scovare dei posti quasi sconosciuti. Tendenzialmente, comunque le nostre ricerche si basano su Paesi tradizionalmente ricchi di offerta turistica marina. In primis la nostra bellissima Italia, ma anche Spagna e Croazia, Grecia e Portogallo, Tunisia ed Egitto. Per non parlare poi ovviamente dei mari e degli oceani lontani, che però escono dal nostro budget odierno. Ma, veniamo alla nostra meta che è la Sunny Beach in Bulgaria. Siamo sul mar Nero e questa meta è stata definita l’Ibiza dell’Est dai giornali e dai siti europei.

Con 40 euro al giorno in piena stagione la chiamano Ibiza dell’Est ed è la spiaggia dal mare cristallino e la sabbia dorata che ha conquistato l’Europa intera nel 2021

Spiagge bellissime e molto ampie, con sabbia fine e possibilità di fare lunghe passeggiate. Ma anche lidi ben attrezzati, con ristoranti e bar che non fanno mancare davvero nulla al turista. Bisogna immediatamente specificare che questa località dai prezzi davvero bassi è anche presa d’assalto dai turisti più giovani. Sono infatti tantissime le discoteche e i locali notturni, frequentati fino all’alba. Anche per questo motivo Sunny Beach si è meritata l’appellativo di Ibiza dell’Est.

Perché è così gettonata

Tornando, comunque a noi, questa meta è sempre più gettonata dai tour operator internazionali perché con 40 euro al giorno in piena stagione l’anno scorso era possibile soggiornare. I prezzi, comunque, stando alle proiezioni attuali, nonostante gli aumenti consistenti di tutto, non sarebbero aumentati eccezionalmente. Potrebbe essere la vacanza giusta per coloro che vogliono cercare un po’ di vita e di movimento.

Lettura consigliata

