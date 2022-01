Manca ancora un po’ alla bella stagione, ma non è mai troppo presto per iniziare a mettersi in forma. Per molti, purtroppo, l’allenamento è un po’ come la dieta: si cerca sempre una scusa per rimandare.

Eppure, per scolpire pettorali tonici e duri come l’acciaio o avere un fisico da sogno basterebbe un po’ di costanza e dedizione. Ma soprattutto gli esercizi adeguati e svolti nella maniera corretta. Chi vuole davvero dare una svolta al proprio allenamento può trovare nei consigli che daremo oggi una valida alternativa alla palestra.

Infatti, potremo tranquillamente svolgere il tutto a corpo libero con l’aiuto del nostro tappetino. Anche i principianti si troveranno a loro agio.

Anche senza integratori o proteine alleniamo la forza e aumentiamo la massa con 5 esercizi veloci per gambe, braccia e addominali

Iniziamo con un classico per rinforzare gambe, glutei e muscoli dell’addome: gli air squats.

Si parte in piedi con le braccia lungo il corpo, la testa dritta e le gambe a larghezza spalle. Flettiamo leggermente le ginocchia, quindi spingiamo indietro le cosce e ci pieghiamo ulteriormente, come se dovessimo sederci.

Mentre andiamo giù stendiamo le braccia davanti a noi e cerchiamo di restare in equilibrio. Scendiamo finché riusciamo, quindi torniamo in posizione di partenza.

Push up

I piegamenti sulle braccia li conosciamo tutti, ma non per questo sappiamo necessariamente come eseguirli correttamente. Partiamo inginocchiandoci sul tappetino, con le mani appoggiate al suolo a larghezza spalle. Alziamo le ginocchia e portiamo indietro i piedi, tenendoli piuttosto vicini.

Mentre pieghiamo le braccia, spostiamo indietro le spalle e portiamo il torace verso terra lentamente. Durante tutto l’esercizio teniamo sempre il corpo in tensione. Per finire ci risolleviamo piano col busto e torniamo alla posizione iniziale.

Dips con sedia

Un esercizio efficace e altrettanto semplice per potenziare i muscoli delle braccia. Prima di iniziare, sistemiamo una sedia contro il muro, perché non si muova. Ci mettiamo di spalle, quindi appoggiamo le mani sul bordo del sedile e le flettiamo a 90 gradi, scendendo lentamente con il bacino. Restiamo in posizione per qualche secondo, poi risaliamo e ripetiamo ancora.

Swimming

Un esercizio utile e alternativo ai soliti crunch è lo “swimming”, con cui alleneremo anche deltoide e glutei. Ci stendiamo a pancia in giù, con le braccia distese più in alto della testa. Alziamo da terra anche gambe e capo e alterniamo il movimento di braccia e gambe, spostandole su e giù come se stessimo nuotando sott’acqua.

Mentre eseguiamo l’esercizio assicuriamoci di mantenere ben distesi mani, braccia e colonna vertebrale e non allargare eccessivamente gambe e talloni.

Dunque, anche senza integratori o proteine, alleniamo la forza e aumentiamo la massa con 5 esercizi veloci per gambe, braccia e addominali.