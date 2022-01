Ogni tanto, quando vogliamo coccolarci un po’, non si può dire di no alle polpette fritte. Non dimentichiamoci però che non esistono solo quelle di carne o di verdura. Infatti, probabilmente abbiamo in dispensa un ingrediente che non avremmo mai immaginato di utilizzare in questo modo. Eppure, ce l’abbiamo sempre a disposizione perché è in scatola e il risultato ci lascerà senza parole, tanto che non potremo più fare a meno di queste polpette alternative.

Ingredienti

500 g di mais in scatola;

2 pizzichi di sale;

110 g di farina 00;

1 uovo;

½ limone;

100 ml d’acqua;

olio per friggere q.b.;

parmigiano q.b.;

prezzemolo q.b.;

maionese q.b.;

pepe nero q.b.

Pochi conoscono le polpette fritte più buone del Mondo pronte in 5 minuti che creano dipendenza anche senza carne

Cominciamo mettendo a scaldare l’olio per friggere in una padella capiente. Perché raggiunga la temperatura ottimale dovremo aspettare qualche minuto. Se abbiamo un termometro per alimenti potremo inserire le polpette nel liquido quando avrà raggiunto i 180 °C.

Mentre l’olio si riscalda occupiamoci delle polpette, dal momento che sono molto veloci da realizzare. Partiamo dalla miscela liquida, sbattendo l’uovo insieme all’acqua. Mettiamo da parte e scoliamo il mais. Trasferiamolo in una ciotola piuttosto capiente e aggiungiamo farina, parmigiano e sale. Mischiamo il tutto velocemente con un mestolo sino a che i chicchi di mais non saranno completamente coperti di farina. Adesso, aggiungiamo il prezzemolo tritato e, a poco a poco, anche la miscela liquida. La quantità che utilizziamo non deve superare i 50 ml, per evitare che le polpette non riescano a tenere la loro forma in cottura.

A questo punto, il nostro preparato risulterà piuttosto appiccicoso. Quindi, per creare le nostre polpette, possiamo aiutarci con i guanti. Altrimenti, bagniamo le mani con dell’acqua e copriamole di farina. Adesso, possiamo prendere una piccola quantità di preparato dalla ciotola e appallottolarla con le mani. Dal momento che farina e uovo sono presenti in quantità minime, riusciremo a cuocere la polpetta in pochissimo tempo, anche se la facciamo di dimensioni un po’ più grandi del solito.

Adesso l’olio è pronto e possiamo inserire delicatamente le polpette in padella. Quando il primo lato sarà ben dorato, rigiriamo le polpette e aspettiamo un altro paio di minuti.

Il giusto accompagnamento

Mettiamo le polpette su della carta assorbente e creiamo velocemente una squisita salsa da accompagnamento. Se è vero che pochi conoscono le polpette fritte più buone, pochi altri hanno assaggiato questa fantastica salsa. Possiamo infatti rendere la maionese più fresca ed invitante mischiandola al succo di mezzo limone e qualche grattata abbondante di pepe nero. Serviamo le polpette ancora calde su un letto di insalata insieme alla salsa ed ecco qua la cena perfetta da sgranocchiare sul divano.

