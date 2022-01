Per rifugiarsi dal freddo pungente che ci terrà compagnia ancora per un po’ ci sono pochi rimedi migliori di una calda tisana. Ai fornelli possiamo sbizzarrirci con la ricetta, sapendo comunque di aver tra le mani un prodotto buono e benefico.

Già, perché i benefici portati da una semplice tazza di tisana sono dei più svariati e cambiano in base alla tipologia di ingredienti che usiamo. Per esempio, possiamo trasformare la nostra tisana in una bevanda ricca di antiossidanti e vitamina C che aiuterebbe la diuresi, come avevamo già mostrato.

Se abbiamo problemi con il metabolismo lento e la pressione alta, invece, potremmo optare per la ricetta di quest’oggi. Vediamo il necessario per la preparazione e come si realizza.

Il mix dai mille benefici

Serviranno solo 3 prodotti del nostro orto per realizzare il nostro infuso. Il primo è la mela, un frutto di cui tutti ormai conosciamo bene i benefici, per cui non ci soffermeremo ancora. Il secondo ingrediente è il sedano, un ortaggio utile a ridurre il colesterolo e i grassi nel sangue. Inoltre, contrasterebbe l’ipertensione e ha ottime proprietà diuretiche.

Il terzo e ultimo ingrediente è il finocchio che, come dimostrano gli studi, sarebbe una verdura preziosa sotto molti punti di vista. Infatti, stimolerebbe il metabolismo e ha un buon contenuto di vitamine, che proteggerebbero le difese dell’organismo. Per finire, i minerali come il potassio tutelerebbero la salute del cuore.

Ecco una tisana con 3 ingredienti da sorseggiare calda che potrebbe dare una scossa al metabolismo e abbassare la pressione

Ecco le dosi per realizzare la tisana di cui parliamo:

1 mela verde;

1 sedano;

500 ml circa di acqua;

1 finocchio.

Laviamo e togliamo la buccia alla mela, che ci servirà nella ricetta. Allo stesso modo mettiamo da parte le foglie del gambo del sedano e i ciuffetti della barbetta del finocchio. Aggiungiamo l’acqua in un pentolino e la facciamo bollire con dentro buccia, ciuffi e gambo.

Dopo 5 minuti spegniamo il fuoco e lasciamo in infusione per un altro po’ di tempo. Per finire, filtriamo il contenuto e possiamo finalmente gustarci il nostro infuso con un cucchiaino di miele. Dunque, ecco una tisana con 3 ingredienti da sorseggiare calda che potrebbe dare una scossa al metabolismo e abbassare la pressione. Invece, per aiutare la digestione, potremmo ricorrere a una bevanda che regolerebbe anche l’ipertensione.