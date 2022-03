Quando stiamo viaggiando e siamo in aeroporto o quando siamo al ristorante per una bella cena possiamo affrontare una situazione molto simile. Infatti, capita a tutti prima o poi di dover andare al bagno in un luogo pubblico e usare i tanto temuti servizi pubblici.

Certo, non parliamo di quelli delle stazioni dei treni o quelli che si trovano sulle nostre strade che necessitano ancora di un discorso diverso. Parliamo di quei bagni che a prima vista ci sembrano puliti e che quindi usiamo abbastanza spesso. Se siamo fortunati, troviamo poca fila per entrarci, facciamo quello che dobbiamo fare e poi torniamo al nostro posto o a prendere l’aereo.

Tuttavia, c’è una cosa che accomuna moltissimi italiani ma che in realtà non dovremmo fare. Infatti, già da piccoli ci abituano a mettere della carta igienica sotto la tavoletta del water per cercare di proteggerci dalle malattie. In particolare, però, anche se facciamo sempre il contrario, non dovremmo continuare a sistemare così la carta igienica.

Il water

Dalla metà del Novecento in poi i water hanno cominciato a popolare i bagni di ogni appartamento e di ogni ristorante o bar. Se ci facciamo caso, i water si assomigliano tutti. Sia che andiamo nel ristorante più lussuoso della città sia che ci troviamo nel bar della peggior stazione dei treni la forma del water è uguale. Il motivo è da trovarsi nella sua funzione: il water ci permette di espletare i nostri bisogni in sicurezza.

Infatti, la sua superficie liscia gli permette di essere il più igienico possibile e il rialzo della tavoletta ha anche un’altra funzione. In particolare, ci permette di non stare a diretto contatto con il water stesso, garantendo un minimo di igiene in più. Inoltre, la sua forma permette un contatto diretto solo con la nostra pelle e non con le nostre parti intime, fattore che aumenta ancora di più la sicurezza.

Anche se facciamo sempre il contrario non dovremmo mai mettere la carta igienica sotto la tavoletta del water

Parliamo, invece, della carta igienica. La sua parte ruvida è perfetta per il suo scopo ma è anche un terreno molto fertile per eventuali batteri. Di conseguenza, non dovremmo mai metterla a diretto contatto con la tavoletta, perché potrebbe assorbirli.

Invece, in molti bagni pubblici c’è un disinfettante pronto all’uso e potremmo prendere la carta igienica per igienizzare ancora di più la tavoletta.

Ad ogni modo, la semplice logica ci raccomanda in caso di dubbio di non metterci a diretto contatto con il water o, se possiamo, rimandare a quando siamo poi a casa la faccenda.

