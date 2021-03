Noi di ProiezionidiBorsa non ci stancheremo mai di ripeterlo. Invece di pensare a buttare via qualsiasi oggetto ci capiti a tiro, dovremmo usare la creatività.

Spesso, andiamo a comprare una miriade di cose che, prima o poi, andiamo a gettare. E, con loro, gettiamo nella pattumiera anche moltissimi soldi che potremmo usare in mille altri modi. In un articolo passato, infatti, abbiamo visto bene come ridare nuova vita alle nostre bottiglie di plastica vuote.

Con i rifiuti alimentari possiamo concimare la terra tramite il compost, con il vetro creare mille oggetti. E con i rotoli di carta igienica cosa possiamo fare? Tantissime cose, anche e davvero molto utili. Infatti, basta un rotolo di carta igienica e sentiremo la musica più forte.

Amplificatore

Esatto. Con un rotolo di carta igienica possiamo creare degli amplificatori per i nostri cellulari e smartphone. Amplificatori, altoparlante o altro, vediamo esattamente come fare.

Ebbene, la procedura è semplicissima. Ci serviranno delle forbici, uno spago o dello scotch, e dieci minuti di tempo.

Innanzitutto, specifichiamo una cosa. Per avere un risultato ottimale, dobbiamo munirci di almeno tre rotoli di carta igienica.

Ne prendiamo uno e con le forbici andiamo a tagliare tutta una parte, da estremità a estremità, In questo modo, possiamo inserire la parte del nostro smartphone o cellulare con l’uscita del suono a contatto con una delle sue pareti.

A questo punto, andiamo con lo spago, o con lo scotch, a richiudere la parte che resta fuori dal cellulare. Inoltre, andiamo ad attaccare alle sue due estremità gli altri due rotoli, così da creare un cilindro.

Al centro, naturalmente, avremo il rotolo tagliato in cui avremo inserito lo smartphone e alle due estremità gli altri due rotoli. In questo modo, la musica si diffonderà uniformemente sia a destra sia a sinistra. Se abbiamo chiuso bene il rotolo tagliato, l’acustica sarà ottimale. Infatti, basta un rotolo di carta igienica per sentire la musica più forte.