Tutti noi amiamo vivere in un ambiente rilassante ed elegante. Per questo è fondamentale curare l’ordine e l’igiene con costanza. Un aspetto fondamentale per avere una bella casa curata e in cui è piacevole stare è l’odore.

Sembra una banalità, ma spesso e volentieri a casa non c’è un buon odore per vari motivi. Inquinamento che viene da fuori, odore di animali domestici e il cesto dei rifiuti emettono cattivi odori che spesso sono difficili da togliere, anche se puliamo a fondo.

Per contrastare puzze e odoracci possiamo adottare diverse strategie. Oggi parleremo di un metodo classico che riempirà la casa di un odore buonissimo e rilassante. Infatti, servirebbe solo una goccia di questo olio essenziale per un’atmosfera celestiale in ogni stanza della casa.

Un metodo efficace e soave

Per profumare casa abbiamo numerosissimi metodi. Possiamo bruciare incenso e resine, per un odore molto intenso ma poco persistente. Inoltre, questo metodo, poi, riempie di fumo tutta la casa e perciò non tutti lo amano.

Possiamo poi vaporizzare in bruciatori di essenze degli oli essenziali, ma spesso si tratta di apparecchi costosi.

Un altro metodo è quello di mettere a bollire sul fuoco dei fiori e delle erbe, in modo che l’odore riempia la casa. È un metodo che dà un bel risultato ma comporta un consumo di gas non indifferente.

Per questo oggi vogliamo proporre un metodo alternativo molto semplice ma a cui pochi pensano. Sfrutteremo il secchio per lavare i pavimenti per riempire la casa di un profumo floreale travolgente.

Servirebbe solo una goccia di questo olio essenziale naturale e tutta la casa profumerà di primavera

Quando laviamo il pavimento dovremo riempire il secchio di acqua bollente. A questo punto dovremo aggiungere del detergente pavimenti, preferendone uno neutro senza profumazioni aggiunte. Dopo di che, andremo a versare una goccia di un prodotto naturale, profumatissimo e ricco di proprietà.

Si tratta dell’acqua di melissa, un mix di oli e di erbe.

Questo prodotto è conosciuto sin dal Medioevo ed è sempre stato usato per vari utilizzi. Possiede un’azione antisettica e può essere usato come disinfettante topico, ma anche come rimedio per il mal di testa.

Quest’olio è perfetto da aggiungere al secchio per lavare per terra. Infatti, non solo svolge una lieve azione antisettica ma riempie le stanze con un profumo floreale e agrumato che può avere un positivo effetto sull’umore.

