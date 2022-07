Sfoggiare mani e unghie perfette è il sogno di tantissime persone. Un biglietto da visita importante che non può essere lasciato al caso. D’altronde, le mani sono ben visibili e chi ci guarda le nota subito. Dunque, prendersi cura delle unghie, con o senza smalto, è fondamentale e non solo per una questione estetica ma anche per la nostra salute. Proteggere e idratare le mani in maniera costante è molto utile per mantenere belle, lisce e sane.

Il mondo della nail art, poi, regala ogni anno delle nuove tendenze da cui farsi conquistare. Prodotti dal finish impeccabile e giochi di colori tra i più disparati. Dopo le ultime tendenze ispirate alla variopinta pop art degli anni ’50 e ’60, che tanto stanno spopolando nell’ultimo periodo, arriva una nuova moda, tutta italiana. Una manicure all’italiana con cui anche le unghie più corte e rovinate appariranno belle e curate.

Questa tecnica innovativa promette di allungare otticamente le unghie corte e di conseguenza rende dita e mani più affusolate. Inoltre, dicono gli esperti, questa manicure è adatta a tutti, anche a chi non ama usare prodotti come il semipermanente. Di questa nuova moda se ne sta parlando molto sul web. Le donne sembrano apprezzare molto questa nuova manicure. Di seguito, dunque, riportiamo le notizie principali in merito.

Cercheremo di capire in che modo anche le unghie più corte e rovinate appariranno belle e curate senza semipermanente con l’ultima tendenza 2022

In buona sostanza, l’Italian Nail Painting Technique consiste nel limare le unghie. Poi, si eliminano le pellicine, si curano le cuticole e si applica una base su tutta l’unghia. Infine, si passa lo smalto, colorato o neutro. In realtà, fin qui, non c’è niente di nuovo rispetto alla manicure classica. Tuttavia, ciò che cambia è la posizione dello smalto e la forma. Per rendere l’unghia otticamente più lunga (anche se è corta), il segreto sembrerebbe lasciare un piccolo spazio tra colore e radice.

La forma più gettonata per questo tipo di lavoro, invece, è quella squoval, ovvero unghie ovali che si smussano solo alla punta con una forma più squadrata. Una forma che si adatta alle dita meno lunghe e più tozze. Inoltre, sembra snellire le dita, oltre che allungarle.

Senza contare che con questa tecnica, non servirà necessariamente uno smalto semipermanente o una ricostruzione per ottenere un effetto semplice e glamour allo stesso tempo. Ideale per chi desidera unghie corte ma curate.

