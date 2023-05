In una seduta partita bene e subito girata al ribasso, 2 azioni che hanno tenuto a galla il Ftse Mib con rialzi molto interessanti: Fincantieri e Saras. In questo articolo andremo a studiare gli scenari più probabili per le prossime sedute.

Ottimo break rialzista di Saras che se confermato potrebbe spingere le quotazioni molto in alto

Le azioni Saras (MIL:SRS) hanno chiuso la seduta del 10 maggio in rialzo del 4,94% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,2000 €.

Se alla chiusura del 9 maggio avevamo evidenziato come il titolo si stesse indebolendo, al termine della seduta successiva è risultato essere il migliore della giornata tra quelli con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro e controvalore scambiato giornalmente superiore a un milione di euro.

La novità rispetto alla seduta precedente è il segnale rialzista scattato sullo SwingTrading Indicator. Le medie mobili, invece, sono ancora impostate al ribasso, ma si stanno predisponendo per un incrocio rialzista. Tutto, quindi, si sta predisponendo per supportare i rialzisti. Una conferma di questo scenario si potrebbe avere con una chiusura giornaliera superiore a 1,255 €.

Viceversa, la mancata rottura di questo livello potrebbe favorire una continuazione ribassista verso area 0,981 €. Questo livello è molto importante in quanto già in passato ha visto lo stop dei ribassisti e la ripartenza al rialzo.

Tra le 2 azioni che hanno tenuto a galla il Ftse Mib con rialzi molto interessanti, Fincantieri è quella meglio impostata: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Fincantieri (MIL:FCT) ha chiuso la seduta del 10 maggio a quota 0,5770 €, in rialzo del 3,96% rispetto alla seduta precedente.

Ottimo rialzo delle quotazioni che vedono anche le medie mobili incrociare al rialzo dopo che qualche giorno prima anche lo SwingTrading Indicator aveva dato un segnale di acquisto. Il segnale più importante, però, è stato la rottura della forte area di resistenza a 0,568 €. A questo punto, quindi, le quotazioni potrebbero dirigersi verso gli obiettivi indicati in figura.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 0,568 € potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

