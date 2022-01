Anche le over 50 dovrebbero scegliere questo smalto principesco per unghie lunghe e corte che impreziosisce mani e piedi

Con il trascorrere degli anni diventa più naturale e fondamentale dedicare più tempo alla cura della propria persona. Il viso tende a sfoggiare una pelle meno tesa ed elastica e lo stesso vale per le mani. Non esiste niente di più naturale che mostrare, orgogliose, i segni del tempo su viso e corpo.

Questo non significa, tuttavia, dover accettare passivamente una bellezza sfiorita. Con i giusti trucchi e i prodotti indispensabili è possibile preservare tutta la propria eterna raffinatezza.

Anche le over 50, ad esempio, dovrebbero scegliere questo smalto principesco per unghie lunghe e corte che impreziosisce mani e piedi. Semplicemente perché questo colore di smalto nuovo di zecca per il 2022 promette una mano raffinata e invidiabile a donne di tutte le età.

Invece, per avere mani curate anche a 60 anni basta portare quest’altra tinta delicata, che sta facendo battere il cuore di moltissime donne.

Il blu zaffiro non solo per gli occhi

Il colore blu zaffiro è uno dei nuovi ombretti del 2022 per uno sguardo irresistibile. Eppure, la maestosità di questa tinta sembrerebbe giovare anche a una mano più adulta.

Il blu zaffiro ricorda proprio l’omonima pietra preziosa ed è raggiante e luminosissimo. Questa pietra è simbolo di saggezza e regalerebbe protezione a chi la indossa.

Probabilmente per questa ragione la moda unghia è letteralmente impazzita per questa nuance dai riflessi cangianti. Il 2022 è iniziato da pochissimi giorni e questo è il momento adatto per mostrare fiere l’incredibile novità in fatto di smalto.

La colorazione è adatta a tutte le occasioni, dalla vita di tutti i giorni a celebrazioni e mondanità. La tinta è particolarmente adatta alle donne amanti delle tonalità scure del rosso intenso, del bordeaux o dell’intramontabile nero. Anche chi non riesce a osare più di un semplice rosa chiaro può trovare in questa tinta un’incredibile alleata di tendenza.

Fra le Nail Art più richieste vi è chi sceglie di sfoggiare una o due unghie glitterate e le restanti lucide in tinta blu zaffiro. Questo colore valorizza bene anche le unghie più corte, perché intenso e di forte carattere.

Meglio abbinarlo a tinte più fredde e a gioielli color argento od oro bianco. Insomma, il blu zaffiro promette già di spopolare nel mondo della Nail Art sia come semplice smalto, che da semipermanente o da gel.