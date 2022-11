Anche le modelle soffrono di gonfiori a pancia, intestino e basso ventre, seguiamo i loro consigli

Siamo gonfi, non siamo grassi diceva un libro uscito nel 2019 in cui venivano spiegati i motivi per cui potremmo ritrovarci con una taglia in più senza che la bilancia segnali l’aumento del peso. Stile di vita, alimentazione, intolleranze alimentari e scompensi ormonali potrebbero farci sentire gonfi come palloni senza che ci siano chili in più.

Numerose malattie potrebbero portarci fastidiosi gonfiori. Calcoli alla cistifellea, colecisti, occlusioni intestinali, ulcere o sindrome del colon irritabile sono disturbi molto frequenti. Quando il cambio dell’alimentazione non porta risultati, se il colore delle feci ci appare diverso, se la frequenza delle evacuazioni è aumentata e stiamo perdendo peso, dovremmo far una visita approfondita.

Rimedi naturali utili e cibi corretti

Anche le modelle soffrono di gonfiori, spesso i tabloid scandalistici nelle loro foto mettono in risalto la pancia delle vip parlando di gravidanze sospette. È quello che è successo a Valentina Ferragni costretta a fare una serie di stories sui social per spiegare che non aspettava nessuna bebè ma che si trattava solo di aria. Anche le persone famose hanno problemi di salute e le modelle combattono con i gonfiori e con l’alimentazione tutti i giorni. Mangiare cibi ricchi di fibre, bere molta acqua e fare esercizio fisico regolare è una parte importante della loro giornata. Dovrebbe esserlo anche della nostra.

Il rimedio naturale più acquistato in erboristeria per combattere gonfiori alla pancia e l’aria nell’intestino sarebbe il carbone vegetale. Al secondo posto le piante carminative come l’anice, il cumino, il finocchio, la menta e la melissa. Tisane e decotti ci aiutano a sgonfiarci e dovrebbero essere affiancati ai cibi che scegliamo per nutrirci. Tra quelli utili per i gonfiori ci sono la mela e il mirtillo, la pasta e il riso entrambi integrali e l’associazione tra le proteine e le verdure non fritte.

Anche le modelle soffrono di gonfiori e le visite potrebbero essere risolutive

Spesso il gonfiore potrebbe riguardare non solo la pancia ma anche il basso ventre. Oltre all’ultimo tratto dell’intestino, in zona si trovano anche vescica, reni e ureteri. A parte le patologie riguardanti questi organi, dovremmo sapere che tutti i problemi dell’intestino potrebbero coinvolgere anche questa zona del corpo. I blocchi intestinali, la malattia di Crohn e il colon irritabile potrebbero creare molta sofferenza alla vescica. Gli stessi rimedi a cui ricorriamo per i gonfiori alla pancia sarebbero utili quando sentiamo che ad avere la durezza di un pallone è il basso ventre.

Oltre alle visite ginecologiche per le donne, sono consigliate visite dall’urologo per gli uomini, soprattutto dopo una certa età. Lavoro e tempo che passa potrebbero portare diversi tipi di ansia e stress che inciderebbero su questi disturbi. Ritagliarci un’ora al giorno per fare una camminata rilassante potrebbe portare sollievo se il dolore è superficiale. In ogni caso, le visite approfondite e il cambio dello stile di vita rimarranno i passi più importanti da fare nell’immediato e per il futuro