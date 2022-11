Il segreto per utilizzare il cioccolato con la patina bianca

Un alimento che mette d’accordo proprio tutti grandi e bambini è sicuramente il cioccolato, in tutte le sue forme. Inoltre se consumato nelle quantità giuste, grazie al contenuto di flavonoidi potrebbe avere effetti protettivi contro le malattie cardiovascolari. Infatti tali composti sarebbero in grado di inibire il processo di formazione delle placche aterosclerotiche. In particolare basterebbero tra i 20 e i 50 grammi al giorno di cioccolato fondente per proteggere i vasi e il nostro cuore. Peraltro il cacao contenuto nel cioccolato, grazie al suo effetto antinfiammatorio, può agire positivamente sul sistema immunitario. Ma oltre al cioccolato fondente sembrerebbe che anche il cioccolato bianco possa far bene alla salute.

Secondo alcuni studiosi infatti mangiare il cioccolato al latte di giorno o notte potrebbe influenzare l’aumento di peso e la distribuzione del grasso corporeo. Consumarlo di mattina entro un’ora dal risveglio potrebbe contribuire a ridurre glicemia e circonferenza vita facendo diminuire il senso di fame durante il giorno. Pertanto a colazione potremmo sorseggiare una tazza di caffè insieme ad un quadratino di cioccolato e apportare benefici alla linea, al cuore e al cervello. Ecco perché non dovrebbe mai mancare una tavoletta di cioccolato nelle nostre credenze. Ma cosa fare se ritroviamo il nostro cioccolato ricoperto di una patina bianca?

Cosa indica la patina bianca?

Trovare il nostro pezzo di cioccolato ricoperto di una patina bianca potrebbe farci desistere dal desiderio di gustarlo. Tuttavia non tutti sanno cosa sia quella patina e soprattutto da cosa sia causata. Se il nostro cioccolato è diventato bianco potrebbe essersi verificato il fenomeno della fioritura, causato dagli sbalzi di temperatura. In particolare il cioccolato diventa bianco a causa dei grassi contenuti al suo interno. Questo effetto si verifica quando il cioccolato è esposto a temperature troppo alte, in estate, o troppo basse. Lo sbalzo termico comporta la separazione dei grassi che affiorano in superficie per poi cristallizzarsi e far assumere quel colore bianco alla nostra tavoletta. Molti si chiedono se possa consumarsi il cioccolato che presenta questa patina e la risposta è affermativa, in quanto rimane ugualmente gustoso.

Il segreto per utilizzare il cioccolato anche quando presenta una patina bianca

Tuttavia per evitare che sul nostro cioccolato si crei quella fastidiosa patina bianca è importante conservarlo alle giuste temperature ed in un luogo secco. In particolare la temperatura ideale dovrebbe essere compresa tra i 14 e i 18 gradi ed è importante evitare il frigorifero. Ad ogni modo, se sul nostro cioccolato si è creata una patina bianca potremmo ugualmente consumarlo, anche se sembra lasciarci una sensazione gessosa. Ma il segreto per utilizzare il cioccolato anche dopo la comparsa di quella fastidiosa patina, è scioglierlo e gustarlo liquido. In tal modo si ritroverà nuovamente il suo sapore originario e potrà gustarsi una gustosa e calda cioccolata calda per le nostre lunghe serate invernali.