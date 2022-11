Per tanti sarà un “Magico Natale” con il nuovo Gratta e Vinci uscito a novembre

Funziona un po’ come all’ippodromo, quando veniamo avvicinati da uno che, in cambio di 10 euro, ci dà il nome sicuro del cavallo vincente. Che, ben che vada, arriverà penultimo, per non dire proprio ultimo. Così, lui intasca e non restiamo con il biglietto perdente in tasca.

Lo stesso, vale su Internet, dove i tuttologi hanno sempre una risposta su tutto. Anche se, spesso, dietro certe informazioni, potrebbero nascondersi delle truffe. O qualcosa di simile. A cominciare dalle famose dritte su come a fare a vincere con il Gratta e Vinci. O su come si fa a capire se un Gratta e Vinci è certamente vincente.

Non è vero che i tabaccai sanno quali sono i biglietti vincenti

Val la pena ribadirlo. Vincere al Gratta e Vinci non è una questione scientifica. Si tratta solamente di fortuna. Nulla di più, come trovare il parcheggio libero, in pieno centro, all’ora di punta. Si tratta di entrare, nel momento giusto, in tabaccheria e prendere il tagliando vincente. Basta un attimo prima o un minuto dopo, per dare un calcio alla fortuna. O non trovare più il parcheggio nell’unico posto che era libero.

Chi ci dice che, facendo questo o quello, sicuramente gratteremo un premio, mente. Altrimenti, non lo verrebbe, certo, a dire a noi. A maggior ragione se ci svelasse questo incantesimo per vincere al Gratta e Vinci, in cambio di denaro. Così come la famosa diceria che i tabaccai sanno quali sono i Gratta e Vinci vincenti. Balla colossale. Insomma, non facciamoci prendere in giro. Cca’ nisciun è fess, direbbero gli amici napoletani. Anche se, va detto, esistono dei Gratta e Vinci che hanno certamente più probabilità di altri di garantire una grattata vincente.

È vero che non tutti i Gratta e Vinci offrono le stesse probabilità di vittoria

E a dirlo non è un sedicente esperto, ma direttamente il sito della Agenzia delle dogane e dei Monopoli. L’ADM, infatti, per ogni Gratta e Vinci indica le probabilità di vittoria per ogni singolo premio messo in palio. Ad ottobre, abbiamo tentato la fortuna con Super Numerissimi da 10 euro. Adeso, per tanti sarà un “Magico Natale” con il nuovo Gratta e Vinci uscito a novembre. Che si chiama proprio così, ovvero “Magico Natale” e costa solo 3 euro.

Una cifra, insomma, alla portata di tanti giocatori, come il nuovo Gratta e Vinci online da appena 2 euro. Anche se la ludopatia non andrebbe mai trascurata, essendo patologia pericolosa. Di cosa si tratta? Come si gioca a “Magico Natale”? Niente di più semplice ed immediato. Una volta che, in tabaccheria, avremo comprato, per 3 euro, la nuova lotteria istantanea, potremo grattare. Quella che troveremo impressa è una ghirlanda che, per molti, potrebbe trasformarsi in quella vincente.

Per tanti sarà un “Magico Natale” se troveremo i simboli vincenti

Come fare per vincere? Sulla ghirlanda ci sono, infatti, dei simboli di stelle. Che noi dovremo grattare e scoprire cosa c’è sotto. Se dovessimo trovare 5 o più simboli “regalo”, allora vinceremo il premio corrispondente. Con meno, purtroppo, niente da fare.

A meno che, ci dovesse andare bene con il simbolo bonus, che si trova in mezzo alla ghirlanda. Dobbiamo grattare e se, per caso, quel simbolo dovesse corrispondere a uno trovato sotto le stelle, ecco che avremmo vinto un premio. Da notare che il premio massimo è ben di 200 mila euro. Non noccioline, insomma. Però, prima di esaltarci, va ricordato che solo 1 ogni 8.160.000 biglietti è vincente. In pratica, in un lotto iniziale di 24.480.000 biglietti messi in vendita, solo 3 regaleranno 200 mila euro.

Il che non vuol dire che non si possa puntare agli altri premi. Ad esempio, 500 euro li vince 1 biglietto ogni 48 mila e 50 euro, invece, 1 ogni 200. Per vincere 20 euro, la probabilità è di 1 Gratta e Vinci ogni 50. Per portare a casa 10 euro, la probabilità scende a 1 ogni 10,87 biglietti. In pratica, 1 biglietto ogni 8,55 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ovvero ai 3 euro. Ricordando che ogni biglietto vincente può contenere uno o anche più premi. Sperando che sia davvero un Gratta e Vinci che ci regali un “Magico Natale”.