Anche la sala e il bagno più piccoli sembreranno usciti dalle riviste, per arredare in stile Santorini

Tutti noi desideriamo avere una casa elegante e sobria, proprio come quelle delle riviste di arredamento. Spesso, però, complici il poco tempo libero e l’assenza di spazi, siamo costretti a scelte poco eleganti.

Come ci insegnano gli esperti di arredamento, però, per avere una casa bella, non è necessario per forza investire grosse somme o avere grandi dimensioni a disposizione. Possiamo seguire i consigli degli esperti per ottimizzare il poco spazio che abbiamo a disposizione e vedremo come basta poco per nascondere il disordine.

Ecco in che modo anche la sala e il bagno più piccoli sembreranno usciti dalle riviste, grazie a soli materiali di recupero.

L’importanza dei colori freschi

Se osserviamo le immagini delle case greche notiamo come ci trasmettano pace e tranquillità, ma anche una sensazione di pulito. Il bianco della calce sui muri ed il blu degli infissi, ci fanno subito pensare al cielo e al mare della Grecia. Se desideriamo arredare casa nostra con uno stile fresco e sobrio possiamo proprio prendere spunto dalle case delle Isole Cicladi. Uno stile semplice con molti riferimenti al mondo naturale.

Possiamo prendere dei barattolini per la marmellata e riempirli con della sabbia bianca e delle conchiglie, raccolte al mare. Possiamo creare delle composizioni anche con sassolini e rametti: avremo una natura morta che ci trasporta subito nel Mar Mediterraneo.

Una seconda idea è quella di dipingere con la pittura, a tempera bianca, i legnetti che si trovano sul bagnasciuga. Potremo poi legarli assieme con uno spago per creare uno scacciapensieri da appendere alle finestre e ai mobili.

La seconda idea di riciclo riguarda i vasi da fiori e le piccole scatole. Possiamo raccogliere alcuni di questi contenitori sia in vetro, che in legno e ricoprirli con la pittura bianca da parete. Grazie all’effetto opaco su questi materiali, otterremo degli oggetti dal colore uniforme che ci ricorderanno subito l’effetto calce delle case delle Cicladi.

Ora non ci resta che creare composizioni con fiori secchi e rami da posizionare su davanzali e mensole. Le stanze avranno molta luce e ci sembrerà di essere nel cuore dell’Egeo, anche se siamo nel nostro piccolo appartamento.

