Tutti noi desidereremmo avere una casa spaziosa, elegante e raffinata. Purtroppo, in molti casi dobbiamo accontentarci di dimore semplici e umili, senza saloni, terrazze e soffitti alti. Grazie all’arte dell’arredamento e al design di interni, però, possiamo migliorare l’aspetto della nostra casa. Basta conoscere i giusti accorgimenti e ricreare un ambiente ricco e sfarzoso, che sembri uscito da una rivista di arredamento. Oggi vogliamo parlare di alcune regole per fare in modo che casa nostra sembri più sontuosa e spaziosa. Ecco perché è questo il segreto delle case dei ricchi per apparire impeccabili.

L’importanza dello stile minimale

Sembra superfluo ribadirlo, ma gli spazi pieni di oggetti come soprammobili sembrano più piccoli e sporchi. Se abbiamo una stanza di piccole dimensioni, è importantissimo evitare di arredare in modo massiccio, ma al contrario, dovremo usare uno stile minimale. Il minimalismo è la prima regola da seguire se vogliamo che casa nostra sembri più ricca e sfarzosa. Pochi mobili e quasi nessun soprammobile, con una dovizia nel nascondere gli oggetti di uso comune. Niente scope, libri e posacenere, dunque, ma solo i soprammobili più preziosi.

Un trucco che possiamo adottare, se desideriamo fare apparire la nostra stanza più grande, è scegliere lo stesso colore per pavimento e pareti. In questo modo si creerà l’illusione che le due superfici siano continue e non ci sia stacco. È altrettanto importante lasciare libero il pavimento ed evitare di accumulare tappeti e sgabelli, ma lasciare le superfici pulite e libere.

È questo il segreto delle case dei ricchi per sembrare sempre ordinate ed impeccabili

L’altra regola da seguire è quella di preferire colori freddi e chiari e di evitare i colori tropo saturi e caldi. Spesso le case delle riviste d’arredamento, così come gli hotel di lusso, hanno pareti e mobili bianchi o grigi. È molto importante scegliere un colore e fare in modo che ogni parte della stanza sia in palette.

L’ultimo consiglio che diamo è quello di pianificare con grande impegno le luci e la disposizione. Dovremo scegliere lampadari dalle linee uniformi e semplici, ma non solo. Dovremo anche scegliere lampadine dai colori che si intonino con pareti e pavimenti e che illuminino in maniera soffusa ma intensa. Da dimenticare le luci calde e flebili che rendono subito l’atmosfera vintage e decadente.

Lettura consigliata

Basta schizzi di sapone e incrostazioni sul lavandino del bagno grazie a questo geniale e comodissimo accessorio