Non sono infradito e sandali le scarpe top dell’estate 2022, ma queste insospettabili ciabatte ed ecco come abbinarle 

Ogni estate il mondo della moda ci regala nuove tendenze in fatto di accessori, calzature e outfit. Molte derivano dalla riscoperta degli stili degli anni ‘60 e ‘70. Altre sono totalmente nuove e trasformano dei capi insospettabili in veri e propri must have assoluti. Una delle più recenti riguarda le calzature estive. E non sono infradito e sandali le scarpe top dell’estate appena iniziata. Sono delle ciabatte che probabilmente abbiamo tutti in un cassetto. Vediamo di cosa si tratta e impariamo ad abbinarle per essere eleganti sia il giorno che la sera.

Le ciabatte di gomma sono l’accessorio più trendy della stagione

Lacoste, MSGM, Valentino. Cos’hanno in comune queste 3 icone delle moda mondiale? Ebbene la risposta è molto semplice. Tutti e 3 hanno mostrato in passerella la propria versione delle ciabatte di gomma. Proprio quelle con cui fino a ieri andavamo in piscina. È il vero e proprio trionfo della comodità che già si era espresso con i morbidissimi ed elegantissimi abiti lunghi must have di quest’estate.

Il bello delle ciabatte in gomma, oltre alla comodità, è che ne esistono già decine di varianti meravigliose. Si va da quelle con le borchie, passando per quelle a fascia fino ad arrivare alle versioni più audaci color fluo.

E se pensiamo che siano impossibili da abbinare oppure che non possano essere portate in una serata elegante ci sbagliamo di grosso.

Non sono infradito e sandali le scarpe top dell’estate, ma queste insospettabili ciabatte ed ecco come abbinarle

Per abbinare le ciabatte in gomma e trasformarle in una scarpa di classe abbiamo due strade. La prima è quella di puntare sul classico pantalone o sul jeans che non passa mai di moda. In questo caso, però, meglio scegliere un modello largo e con la vita bassa. Oppure un paio di bermuda. Un top o una camicia a righe sopra alla ciabatta con la suola larga e tutti si fermeranno a guardarci.

Se invece preferiamo la comodità della gonna o del vestito niente paura. Fondamentale è la scelta della ciabatta che dovrà essere più minimal e in tonalità più tenue. A completare l’outfit una canottiera a righe o un top legato sopra la pancia e saremo pronte per l’aperitivo.

Soltanto per i più audaci c’è un ulteriore abbinamento. Quello col calzino sportivo a vista come ci insegnano Elisabetta Canalis e Chiara Ferragni. Se siamo fashion addicted è la strada che fa per noi.

