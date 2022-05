Esistono delle alternative per chi non intende mangiare carne di manzo o pollo all’interno del panino più famoso nei fast food.

Non si tratta di versioni vegane o vegetariane ma di proposte che mirano a ridurre il consumo di carne andando a favore della salute e dell’ambiente.

Secondo le previsioni degli esperti entro il 2027 il mercato dei prodotti alternativi a basso impatto ambientale raggiungerà i 36 miliardi di dollari. Dunque perché non provare il gusto di questa polpetta che promette di non deludere anche i carnivori più accaniti.

Dove mangiare un hamburger di carne non carne che ha il gusto della tradizionale polpetta senza contenere proteine animali ma non è un panino vegano o vegetariano

Queste proposte culinarie prendono spunto dalla dieta plant based che si ispira ai criteri della dieta vegetariana ma inserisce anche varianti a base di piccole quantità di uova o latticini.

Accostando dunque questi principi al ben noto “junk food” che fa gola a tanti, le catene di fast food hanno iniziato a proporre i burger 100% vegetali. Queste ricette non sono proponibili ad una clientela vegana in quanto le polpette vengono cotte sulle stesse piastre utilizzate per la carne. Inoltre i panini sono conditi con maionese classicamente preparata con uova.

Questi panini vengono anche denominati “impossibili” per sottolineare lo stupore che si prova nel sentire un gusto quasi identico a quello dell’hamburger tradizionale. Questa idea riesce a conciliare le esigenze degli amanti della carne con quelle di coloro che vorrebbero tutelare l’ambiente e allo stesso tempo assumere meno proteine animali. Per la produzione di questi cibi vegetali pare venga generato oltre l’85% di gas serra in meno ed un 75% in meno di consumo idrico.

Quali proposte sono disponibili in Italia

Nel Nord Italia è possibile scegliere dal menù Welldone la proposta 100% plant based. Welldone sottolinea sul suo sito internet che si tratta di preparazioni che apportano ferro e proteine libere da colesterolo e ormoni. Anche Burger King annovera tra le sue specialità il Plant Based Whopper, polpetta vegetale arricchita con lattuga, cipolla, cetriolini, pomodoro e immancabile maionese classica.

A titolo esemplificativo citiamo anche Old Wild West. Ha un’offerta abbastanza ampia di prodotti che strizzano l’occhio all’alimentazione plant based ma che non sono strettamente vegetariani. Tutti accompagnati da gustose patate. Dopo aver visto dove mangiare un hamburger di soli ingredienti vegetali, analizziamo quanto costano questi panini.

C’è da segnalare che da Burger King la scelta vegetale comporta una spesa che si aggira sui 5 euro mentre fare questa scelta da Old Wild West o Welldone fa spendere circa 9 euro.

Quindi spazio ai consumatori curiosi che amano sperimentare.

