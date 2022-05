Si dice che un buon dessert abbia il potere di lasciare un ottimo ricordo dell’intero pasto agli ospiti che sono alla nostra tavola.

Per questo è importante scegliere bene cosa servire a chiusura di un pranzo o una cena tra amici o parenti.

Ciò che spesso si desidera è un dessert al cucchiaio fresco e agrumato che possa ripulire il palato dai sapori gustati a tavola.

Quello che vedremo oggi è un’eccellente proposta profumata ed elegante che conquisterà tutti. Se si ha la fortuna di acquistare gli agrumi da un rivenditore specializzato si potrà utilizzare la materia prima migliore rendendo questo dolce indimenticabile.

Ecco un dolce al limone senza uova pronto in 15 minuti per concludere un menù di pesce o carne in modo fresco e raffinato

In Italia ci sono delle zone in cui la tradizione delle coltivazioni di limoni è antica. Innanzitutto la Sicilia è terra di agrumi ma anche la Costiera Amalfitana regala frutti profumati e succosi che si possono utilizzare nelle preparazioni per renderle uniche. Si può spaziare dai limoni di Siracusa a quelli di Sorrento, dai limoni di Ischia a quelli della Costiera, tutti IGP e tutti da mangiare a morsi.

Per questa ricetta è consigliabile acquistare una di queste tipologie.

Vediamo le quantità necessarie:

400 g di latte condensato preferibilmente fatto in casa ;

250 g di panna liquida;

100 g di yogurt greco;

3 limoni freschi e profumati per il succo e la scorza.

Lo yogurt greco è più corposo rispetto a quello tradizionale e dunque più adatto a questa preparazione. A titolo di esempio non esaustivo citiamo Mevgal, Fage o Yomo.

Prima di tutto montiamo la panna con una frusta elettrica e poi amalgamiamo con lo yogurt. Mescolando sempre con le fruste aggiungeremo a filo il latte condensato e in ultimo il succo di limone.

Come servire il semifreddo senza gelatina

Scegliere poi il contenitore per far raffreddare il semifreddo. Se si desidera servirlo in monoporzione bisognerà optare per delle coppette da portare in tavola o stampini dai quali impiattare.

Il semifreddo deve restare in congelatore almeno 6 ore prima di essere servito. Basterà scongelarlo circa 15 minuti prima di portarlo in tavola affinché abbia la giusta consistenza. Quindi ecco un dolce al limone senza uova che può essere mangiato in tutta sicurezza anche dai bambini.

Per servirlo si potrà decorare con la scorza del limone ed eventualmente qualche fogliolina di menta.

