Avere il giardino o i balconi e i terrazzi ricchi di piante e fiori è sicuramente un piacere per gli occhi, ma anche per il benessere fisico e mentale. Infatti, secondo numerose ricerche, curare e coltivare il giardino, riduce l’ansia e la depressione, libera la mente da pensieri negativi e stressanti. Inoltre secondo gli esperti praticare giardinaggio può essere paragonato ad una attività fisica, se pur lieve. Peraltro ci consente anche di assumere buone dosi di vitamina D durante i lavori all’aria aperta e alla luce del sole. Inoltre si potrebbero coltivare in giardino o in terrazzo, piante che potrebbero aiutare contro vuoti di memoria e demenza.

Anche chi ha non ha tanto spazio può dedicarsi a questo hobby e decidere magari di creare un piccolo orto sul proprio balcone. Si potrà addirittura coltivare questa pianta colorata che ci aiuterà ad avere antiossidanti e antinfiammatori a portata di mano. Pertanto, anche i piccoli terrazzi saranno fioriti e colorati con queste piante straordinarie per tutto l’anno. Infatti, ci sono tante soluzioni per chi ha poco spazio, come ad esempio posizionare le piante in verticale. Anche se l’arrivo dell’autunno sta spegnendo di colore i nostri terrazzi, non bisogna desistere, perché la natura come sempre è generosa. Madre natura, infatti offre tantissime varietà di piante e fiori da non farci rimpiangere l’estate appena trascorsa.

Anche i piccoli terrazzi saranno fioriti e colorati con queste piante straordinarie per tutto l’anno

I nostri piccoli balconi potranno essere colmi di colori con queste tre piante straordinarie. Prima fra tutte è la romantica e colorata rosa, che ha tantissime varietà che fioriscono in autunno. Ad esempio le roselline o rose in miniatura sono piante perenni e sviluppano i fiori fino a novembre. Grazie alle loro piccole dimensioni possono essere tranquillamente posizionate su balconi piccoli o in vasi messi su pareti in verticale. Possono avere tanti colori come il giallo, il rosa, il rosso, il bianco. Prediligono un clima mite e temono il gelo. È consigliabile tenerle al sole da settembre ad aprile, al riparo dal vento, e all’ombra nelle ore più calde in estate.

Altra pianta di straordinaria bellezza è la Trasdecantia pallida, una pianta perenne con uno corto e robusto apparato radicale. I suoi fiori, spuntano sugli apici terminali degli steli, sono piccoli e composti da 3 petali di vari colori, come il lilla, il rosa, il bianco o blu. Questa pianta produce tantissimi fiori dalla primavera fino all’autunno. In inverno si consiglia di innaffiarla solo qualora il terreno si presenti asciutto. Infine, la Sternbergia lutea, conosciuta anche come zafferanastro, è anch’essa una pianta perenne dai bulbi di piccole dimensioni. Fiorisce per tutto il periodo autunnale e i suoi fiori sono di un giallo brillante.

Per chi vuole un giardino alternativo e diverso dal solito sembra incredibile ma basta questa semplice tecnica per creare un giardino in salotto senza terra.