La natura è incredibilmente generosa nell’elargire tante meraviglie, le quali spesso sono anche una fonte di benessere per il nostro corpo. Numerosi studi hanno dimostrato come in natura possano trovarsi elementi che da soli o insieme a specifici farmaci, possono diventare ottimi rimedi per tante patologie. Infatti, queste piante straordinarie in giardino o in terrazzo potrebbero aiutare contro vuoti di memoria e demenza.

In particolare, sono il Ginseng e Ginkgo Biloba, che oltre ad essere piante durature e resistenti alle intemperie, sono un toccasana per il benessere della mente. Nella medicina tradizionale cinese il ginseng si utilizza per notevoli trattamenti, grazie ai ginsenosidi suoi componenti attivi. Questi ultimi, secondo recenti studi, svolgono un ruolo importante nella prevenzione e nel trattamento delle malattie neurologiche. Così come, secondo dati scientifici, l’estratto di foglie del Ginkgo Biloba può essere efficace contro l’ansia e migliorare la memoria in chi soffre di demenza. Numerose, infatti, sono le ricerche che hanno ad oggetto estratti di piante, radici per aiutare a contrastare patologie e malattie importanti. Ad esempio pochi sanno che l’estratto di questa diffusa radice è un antinfiammatorio naturale nemico del cancro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Queste piante straordinarie in giardino o in terrazzo potrebbero aiutare contro vuoti di memoria e demenza

Il Ginseng è una pianta perenne proveniente dall’Asia settentrionale, appartenente alla famiglia delle Araliaceae, del genere Panax. Ha una crescita molto lenta, con le radici carnose e fusiformi e raggiunge grandezze apprezzabili dopo circa 4 anni. Le sue radici sono commestibili ed hanno un sapore leggermente amarognolo. Dopo circa 4 anni, spunteranno sulle estremità degli steli piccoli capolini bianchi o rosa, cui seguiranno piccoli frutti, simili a bacche di un rosso acceso. Questa pianta inoltre non teme il freddo anzi predilige ambienti umidi, non ama la luce diretta dei raggi del sole e il vento. Pertanto sarà opportuno tenere il vaso in una zona abbastanza riparata. È inoltre molto resistente, ma è necessario evitare ristagni che potrebbero portarla a marcire. In particolare, è necessario innaffiarla un po’ alla volta, mantenendo il terreno appena umido. In inverno, sarà necessario metterla al riparo dalla pioggia.

Il Ginkgo Biloba è una pianta antichissima, le cui origini risalgono a 250 milioni di anni fa e per questo è considerata un fossile. Può raggiungere i 30-40 metri di altezza, è resistente alle temperature fredde e allo smog. Questa pianta presenta una larga chioma ovale e le sue foglie a forma di ventaglio lo rendono un albero molto decorativo per il nostro giardino. Non ha bisogno di cure particolari, anzi ne è sconsigliata la potatura. Il terreno in cui si sviluppa meglio deve avere un PH leggermente acido. Quando la pianta è giovane deve essere inoltre concimata almeno una volta all’anno e innaffiata regolarmente. Infine per chi voglia avere antiossidanti e antinfiammatori a portata di mano basterà potrà coltivare questa pianta colorata.