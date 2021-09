I dolci che ci preparavano le nostre nonne avevano davvero un sapore speciale. Tutto quello fatto da loro sembrava più buono e sano e non si lasciavano nemmeno le briciole. Solo loro conoscevano il segreto per quelle torte altissime e compatte che sfornavano regolarmente e ci allettavano le papille gustative.

Ma un altro dolce che proprio non poteva mancare nella nostra lista erano i biscotti. Di quelli casalinghi ne mangeremmo a quintali. Proprio i biscotti saranno al centro della ricetta di oggi. Ecco, quindi, un’idea davvero squisita per realizzare dei biscotti proprio come quelli che mangiavamo da piccini. Per renderli più sani, abbiamo deciso di togliere il burro, ma assicuriamo che il gusto rimarrà lo stesso.

Li cucinavano le nonne questi biscotti senza burro buoni e genuini proprio per tutti

I biscotti che vogliamo realizzare saranno perfetti da inzuppare nel latte a colazione, ma anche per una merenda coi fiocchi. L’aggiunta del cacao li renderà ancora più golosi. Ecco gli ingredienti per una decina di porzioni:

200 gr di farina 00;

80 ml di olio extravergine di oliva;

100 gr di zucchero;

2 uova;

20 gr di cacao amaro in polvere;

1 cucchiaino di lievito in polvere;

½ scorza di limone grattugiata;

1 albume.

Iniziamo occupandoci dell’impasto bianco. Prepariamo una bacinella in cui aggiungiamo 100 gr di farina setacciata e mezzo cucchiaino di lievito. Mescoliamo, poi versiamo anche 40 ml di olio, 50 gr di zucchero, un uovo sbattuto e la scorza di limone. Amalgamiamo bene tutti gli ingredienti.

Passiamo all’impasto al cacao, riproponendo lo stesso procedimento con l’altra metà degli ingredienti. Ora infariniamo il piano su cui metteremo i due impasti. Sistemiamoli realizzando due strisce di 6-7 cm alte un paio di millimetri.

Distribuiamo l’albume sull’impasto al cacao con un pennellino, quindi vi mettiamo sopra quello bianco. Aiutiamoci col mattarello per raggiungere uno spessore di circa 3 mm.

A questo punto, tagliamo dei pezzi di 2 cm, poi incidiamo delle righe diagonali. Preriscaldiamo il forno ventilato a 180°C, sistemiamo l’impasto su una teglia e cuociamo per 15 minuti. Li cucinavano le nonne questi biscotti senza burro buoni e genuini proprio per tutti e ora siamo pronti per riassaporarli!

I segreti per una buona riuscita

Gli accorgimenti per preparare dei biscotti fatti in casa deliziosi sono pochi, ma se non seguiti rischiamo di sfornare dei dolci mediocri.

Partiamo da uno degli ingredienti base di molti impasti: il lievito. Molti di noi preferiranno per comodità comprarlo al supermercato. In realtà, il lievito fatto in casa ci garantisce un risultato migliore. Per farlo ci basterà mischiare un po’ di cremor tartaro con del bicarbonato di sodio.

Inoltre, nel caso decidessimo di utilizzare il burro, dovremmo preferirlo freddo del frigo. In questo modo garantiremo maggior leggerezza e freschezza ai biscotti. Lo stesso discorso vale per il latte.