Anche Elodie ha scelto Lugano: ecco 3 posti da vedere nella bellissima città svizzera amata anche dai Vip

Si trova tra Italia e Svizzera questo luogo magico affacciato sul lago e circondato dalle montagne, uno spettacolo per gli occhi e il cuore.

Esiste un luogo che racchiude la bellezza del lago, un paesaggio montanaro che sembra disegnato e un centro storico mozzafiato? La risposta è sì e si chiama Lugano. Si trova in Svizzera, a circa 30 km dal confine italiano. È una delle destinazioni più amate da turisti giornalieri in cerca di relax, ma anche da chi desidera concedersi una vacanza di più giorni. Lugano è una vera e propria perla della Svizzera, famosa anche per essere diventata un centro d’affari di primaria importanza, anche a livello mondiale. Sarà per questo che tantissimi Vip l’hanno scelta per comprarvi la propria casa e diventare a tutti gli effetti dei cittadini di questa bellissima località.

Una tra tutti Elodie, da poco trasferitasi a Lugano per amore del suo compagno, il motociclista Andrea Iannone, che ormai lì è di casa. Il ragazzo, 34 anni ad agosto, abita già da qualche tempo a Lugano, in una residenza extralusso. La sua villa, infatti, conterrebbe una piscina enorme, una sala giochi con biliardino e altre attrezzature, per non parlare dei pavimenti trasparenti e un giardino panoramico invidiabile. Ma cosa c’è di bello a Lugano? È davvero così bella come dicono? Scopriamo insieme tre punti da non perdere nella città svizzera.

Anche Elodie ha scelto Lugano: scopri anche tu i 3 punti di questo itinerario per ammirare la città nel suo splendore

La Svizzera è un luogo ricco di sorprese, che vanta stupendi luoghi tutti da scoprire. Comprende bellissime località adatte ad un weekend fuori porta con famiglia o in coppia, e non è tutto.

Tra le città più belle, un posto d’onore spetta sicuramente a Lugano. Si trova nel Canton Ticino e si affaccia direttamente sul Lago Ceresio, conosciuto anche come Lago di Lugano.

3 bellissimi luoghi da non perdere

Il nostro ipotetico tour potrebbe iniziare da Piazza della Riforma, centrale con una bellissima vista sul lago. È il vero cuore della città, ricco di bar e locali, circondato da bellissimi edifici colorati e ben curati.

Da qui, con una piacevole camminata di cinque minuti, si arriva alla Cattedrale di San Lorenzo, il principale luogo di culto della città. Questa bellissima struttura ha un grande valore artistico e culturale e contiene anche la Cappella della Madonna delle Grazie. Un particolare davvero d’impatto della cattedrale è il suo campanile di origine romanica, che affaccia apertamente sul lago.

Il polmone verde di Lugano

Oltre ad ospitare importanti edifici legati al culto, alla finanza e alla cultura, Lugano vanta anche un bellissimo parco. Stiamo parlando del famosissimo Parco Civico Ciani, la meta ideale per chi vuole godersi la pace e la tranquillità anche in città. Chiunque visiterà questo parco rimarrà assolutamente sbalordito dalla cura e precisione riservata a quest’area verde.

Le aiuole e i prati, infatti, sono custoditi con dovizia e attenzione, e ricordano tanto i classici giardini all’inglese. Insomma, se anche Elodie ha scelto Lugano un motivo ci sarà, non ci resta che scoprire da cima a fondo questa bellissima località della Svizzera.