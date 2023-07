Chi soffre di mal di testa dovrebbe leggere questo libro di un autore molto famoso

La letteratura, a volte, può esserci davvero utile per risolvere alcuni problemi comuni. Oliver Sacks ci accompagna in un viaggio alla scoperta dell’emicrania, tra cause e possibili risoluzioni.

L’emicrania è uno dei fastidi più comuni tra la popolazione adulta. Sono molti coloro che ne soffrono e, a volte, può trasformarsi in un qualcosa di particolarmente invalidante. Per limitare il problema sono tanti i consigli che medici e specialisti dispensano quotidianamente. Eppure anche un libro molto interessante potrebbe aiutarci a capire da cosa deriva questo fastidioso dolore alla testa.

Infatti, potrebbe essere dovuto anche a fattori esterni come ambiente o stili di vita scorretti. Ma, tornando all’argomento principale, il libro di cui si tratta è “Emicrania” di Oliver Sacks, scrittore e scienziato. Come in altre interessanti opera, si addentra in problematiche complesse cercando di spiegarle anche ai profani aiutantosi con esempi. Ma ecco di cosa tratta questa opera tutta da divorare.

Chi soffre di mal di testa dovrebbe leggere questo libro

Una delle opere più interessanti, anche se non tra le più conosciute, di Oliver Sacks è “Emicrania”. Come suggerisce il titolo, è un libro dedicato a questa patologia molto diffusa ma ancora poco conosciuta. Il neurologo Sacks, per rendere maggiormente fruibile il testo, si avvale anche di casi clinici annotati personalmente durante il suo lavoro.

Dalla suora che cominciò a soffrire di emicrania dopo essere entrata in convento come reazione agli obblighi che le erano stati impost, alla giovane con diverse emicranie al giorno da anni ma peggiorate dopo la sospensione del farmaco preso per anni. Tutte conseguenze di fattori esterni e poco controllabili. Una reazione studiata dal cervello per salvarsi e salvarci.

Dare un senso al dolore grazie a questa lettura

Come sempre Sacks con la sua scrittura lineare e non eccessivamente complessa sa arrivare al cuore di tutti. Un libro che potrebbe rivelarsi illuminante e utile a chi soffre di emicrania per capirne qualcosa in più e dare un senso al dolore. Negli ultimi capitoli, infatti, l’autore darà anche qualche consiglio per la cura dell’emicrania. Sia per quanto riguarda il momento dell’emicrania che per quanto riguarda i momenti precedenti.

Ovviamente, prima di seguire uno qualsiasi di questi suggerimenti sarà bene farsi visitare da un medico di fiducia. Infatti, l’emicrania potrebbe essere legata ad altre patologie del nostro organismo. In fondo, come dimenticare il mal di testa lancinante che tanti infettati hanno lamentato durante la pandemia di Coronavirus. Meglio non sottovalutare i sintomi, potrebbero essere chiaro segno di qualcos’altro. Ecco perché chi soffre di mal di testa dovrebbe leggere questo libro.