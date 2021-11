Chi ha detto che per preparare un buon piatto servano tanti ingredienti e un sacco di soldi? Molto spesso per un piatto gustoso basta soltanto una buona idea.

Le patate sono tra gli ortaggi più amati sia dai grandi, sia dai più piccini. Si tratta di un ortaggio estremamente versatile con il quale possiamo preparare dagli antipasti ai secondi piatti più sfiziosi.

Chi cerca nuove idee deve provare non le solite patate ma finalmente un piatto veloce e super goloso che sta davvero conquistando tutti.

Oggi invece vogliamo suggerire una ricetta ricca di gusto che si prepara facilmente in pochi minuti. Infatti, bastano solo 5 ingredienti per queste squisite e golosissime patate al forno ripiene che stanno davvero spopolando ovunque.

Siamo certi che dopo averle provate non se ne potrà più farne a meno. Se vogliamo saperne di più su quest’imperdibile ricetta, non ci resta che continuare a leggere l’articolo.

Ingredienti

1 kg di patate;

300 g di mortadella;

50 g di latte;

8 fette di pancetta;

sale q.b.

Per preparare queste golosissime patate, iniziamo facendole lessare in acqua salata per circa 25 minuti. A questo punto, scoliamole e sbucciamole. Dividiamo le patate a metà con un coltello e scaviamole con l’aiuto di un cucchiaino.

Mettiamo, quindi, la polpa delle patate in una ciotola e teniamola da parte. Intanto, tagliamo la mortadella a pezzi e mettiamola in un frullatore insieme alla polpa di patate appena ricavata. Aggiungiamo anche il latte e un pizzico di sale. Una volta frullati tutti gli ingredienti, mettiamo il composto ottenuto in un sac à poche.

Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Foderiamo una teglia o una placca con carta forno oleata e adagiamoci sopra le patate precedentemente scavate. Farciamo le patate con il composto ottenuto e ricomponiamole con la loro metà. Se non abbiamo un sac à poche potremo utilizzare un semplice cucchiaio.

Avvolgiamo ogni patata farcita con una fetta di pancetta. Questa non solo le renderà ancora più golose, ma aiuterà anche a tenere insieme le patate. A questo punto, inforniamo le patate e lasciamole cuocere per 8 minuti. Sforniamole e serviamole ben calde e fumanti.

Consigli

Mentre le patate cuociono in pentola controlliamo la cottura con uno stecchino. Se dovessero risultare troppo morbide, le patate si romperanno al momento del taglio. Le patate invece dovranno rimanere integre perché possano ospitare il ripieno.