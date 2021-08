Potrebbe suonare strano, eppure all’arrivo dell’autunno, a cui non manca poi tantissimo, dovremmo associare anche una dieta particolare. Anzi, a dire la verità, è il nostro fisico che necessita di un’alimentazione mirata e regolata. Non dobbiamo, infatti, pensare che solo l’estate e l’inverno con i loro estremi climatici siano stagioni che necessitano di integratori. Anche l’autunno, soprattutto quello degli ultimi anni, con passaggi repentini dall’estate all’inverno, non deve assolutamente farci trovare impreparati. Infatti, non tutti sanno che questi alimenti sono formidabili per farci affrontare l’autunno nel modo giusto. Come questi 2 alimenti che non abbiamo quasi mai sentito nominare ma che sono una miniera d’oro per la salute.

Non solo influenza

Probabilmente la paura di contrarre l’epidemia ci ha nuovamente sensibilizzati sull’importanza dell’alimentazione come vera e propria “prevenzione”. Quindi, è ottimo parlare adesso di introdurre a tavola il giusto apporto di minerali e vitamine anche per le prossime settimane.

Le cosiddette mezze stagioni sono, infatti, i periodi migliori, anzi peggiori, per beccarsi le famose malattie del momento come raffreddore, mal di gola, tosse e influenza. Ma facciamo anche molta attenzione perché, come ricordiamo spesso, il 70% dei virus che contraiamo partono dal nostro intestino. È importantissimo, quindi, mantenere sana ed equilibrata la flora batterica.

Non tutti sanno che questi alimenti sono formidabili per farci affrontare l’autunno nel modo giusto

Come ricordano sempre i nutrizionisti esistono, nelle famose 5 porzioni di frutta e verdura da assumere quotidianamente, degli alimenti particolarmente adatti alle stagioni. E, nel nostro caso, per garantirci un autunno col sistema immunitario più efficiente, ecco che dovremmo dirottare la nostra attenzione soprattutto su:

aglio e cipolla;

spezie come il curry e lo zenzero;

agrumi e kiwi;

pomodori e peperoni;

verze e cavoli;

broccoli e carote.

Non tutti saranno sicuramente nella lista dei preferiti, eppure grazie alla loro dote di nutrienti, vitamine, fibre e antiossidanti eleveranno lo scudo difensivo del nostro organismo. Un integratore elisir di lunga vita killer di glicemia e colesterolo pieno di antiossidanti come questo è ad esempio perfetto tutto l’anno.

Attenzione a non dimenticare i liquidi

Uno degli errori che potremmo fare con l’arrivo della stagione meno calda è quello di rinunciare ai liquidi. Non è solo l’estate la stagione in cui dobbiamo bere tanto e assumere integratori e reidratanti. Perché anche l’autunno, con i suoi sbalzi di temperatura, mette sotto stress il nostro organismo. Senza considerare che una tisana calda, una zuppa appena uscita dal fuoco o anche il classico brodino hanno il cosiddetto effetto vasodilatatore. Così facendo permetteremo alle nostre vie respiratorie di avere degli “spazzini” a propria disposizione che fluidificano le strade che portano non solo ai polmoni e ai bronchi, ma anche alla gola.

