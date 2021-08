La ricetta di cui scriviamo oggi si prepara con un pesce molto particolare dalla forma del corpo piatta e quadrata e con una lunga coda sottile dotata di due pinne laterali.

In questo articolo spieghiamo come mangiare vitamine, fosforo e potassio con questa buonissima e leggera ricetta.

Si tratta della razza, un pesce che appartiene alla famiglia dei raiformi, dalla pelle molto ruvida e disegnata con chiazze di colore più o meno intenso.

Vive nei fondali sabbiosi o fangosi ad una profondità non superiore ai settecento metri, sotto il livello del mare. Per questo motivo, per pescarle si usano le reti a strascico, quelle da posta oppure con i palangari. Si pescano in tutto il Mondo e nell’area del Mediterraneo sono particolarmente presenti nel mare Adriatico.

La razza è un alimento molto leggero e particolarmente indicato per i bambini e gli anziani. È una fonte di proteine, vitamine e sali minerali come il potassio e il fosforo. Il potassio serve a tenere la pressione nella norma, può diminuire il rischio di calcoli renali e di perdere il tessuto osseo con l’invecchiamento. Il fosforo, come sappiamo, aiuta la salute delle ossa e dei denti. Poiché ha una carne molto magra, è indicata per coloro che soffrono di colesterolo alto.

Grazie alla presenza di vitamina A, ha proprietà antitumorali.

Come cucinare

Le ricette per cucinare la razza sono tante, questa che abbiamo scelto è molto semplice e veloce da eseguire.

Ali di razza al forno gratinate

Ingredienti

a) 1 kg di ali di razza pulite;

b) olio;

c) 50 grammi di pane grattugiato;

d) 1 bicchiere di vino bianco;

e) 3 cucchiai di olio di oliva;

f) sale;

g) prezzemolo.

Procedimento

Lavare le ali di razza e asciugare. Preriscaldare il forno a 160 gradi. Prendere una teglia, sistemare le ali di razza e cospargerle di olio, di sale e mezzo bicchiere di vino bianco.

Aggiungere al pangrattato del prezzemolo tagliato a pezzettini, mescolare e spargerlo sul pesce.

Infornare per circa 20 minuti, sfornare e servire.