Nuove offerte di lavoro disponibili nel settore della GDO, Grande Distribuzione Organizzata. Gli annunci interessano più profili lavorativi e sono rivolti a candidati con e senza esperienza. Per molti di questi non è necessario presentare un titolo di studio specifico e, pertanto, sono accessibili anche ai candidati in possesso della licenza media. A chi non riuscisse a trovare un annuncio compatibile con le sue preferenze o competenze, il gruppo offre la possibilità di inviare candidatura spontanea.

L’accessibilità dei requisiti è il punto di forza

Stiamo parlando delle oltre 10 pagine di opportunità lavorative presenti sulla piattaforma di Penny Market. Le offerte sono divise per tipologia della sede lavorativa, fra quelle appartenenti alla rete vendita e ai centri distributivi e gli annunci per la sede centrale.

Anche con la terza media è possibile candidarsi per alcuni degli annunci più accessibili per requisiti. Ne è un esempio l’offerta dal titolo “Addetto alla vendita – Fiorano al Serio (BG)”. Si ricercano candidati nel ruolo di addetto alla vendita da impiegare in diverse mansioni, come l’esposizione della merce e il supporto alla clientela. Gli stessi saranno incaricati di mantenere la pulizia e l’ordine del negozio. Requisiti necessari sono ottime capacità organizzative, attitudine al lavoro in team, proattività e motivazione. Preferenziale, poi, è il possesso di esperienza pregressa nel settore della GDO.

Anche con la terza media si può accedere ad oltre 100 annunci di lavoro per tantissime mansioni

Per i centri di distribuzione della catena si ricercano candidati nel ruolo di addetto o addetta alle spedizioni merci. Questi si occuperanno di svolgere tutte le mansioni relative alla pianificazione e all’organizzazione della merce e garantire il rispetto del programma viaggi.

Requisiti indispensabili sono l’aver conseguito di recente il diploma o la laurea in ambito logistica e l’essere di disponibile a lavorare su turni. Chiudono il quadro flessibilità, senso di responsabilità e buone capacità organizzative. L’assunzione avverrà con contratto a tempo determinato. Dettagli ulteriori sulle posizioni presentate e sulle altre disponibili sono ricercabili sulla piattaforma di Penny Market.

Sempre in ambito lavorativo, ricordiamo che sono tuttora attive le opportunità lavorative in Ferrovie dello Stato, rivolte sia a candidati con diploma che con laurea.

Chi, invece, cerca opportunità sempre nella GDO, ma a tempo indeterminato, ha tempo fino al 10 giugno per approfittare di altre 20 posizioni.

