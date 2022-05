Pubblicati 545 annunci lavorativi anche per candidati diplomati da una nota catena europea

Se siamo alla ricerca di offerte di lavoro dai requisiti accessibili, quelle di seguito potrebbero fare al caso nostro. Sono in totale 545 gli annunci pubblicati, rivolti sia a candidati con diploma che con laurea, aventi o meno esperienza pregressa. Tutte le opportunità hanno sede finale in Italia, dal settentrione al meridione.

La nota catena europea di supermercati, protagonista della pubblicazione delle numerose opportunità lavorative, è Lidl. Dei pubblicati 545 annunci lavorativi abbiamo operato una selezione ristretta per presentare alcuni fra i più accessibili per requisiti.

Partiamo con l’annuncio dal titolo “Operatore di Filiale part-time (f/m)”. Le risorse selezionate si occuperanno di gestire il punto vendita in collaborazione con il team, allestire gli scaffali, preparare e gestire le promozioni sugli articoli. Infine, assicurare la pulizia del punto vendita. Non è richiesto il possesso di un titolo di studio specifico. Pertanto, anche interessati con licenza media possono inviare candidatura ed avere possibilità di assunzione. Tuttavia, sono necessari l’orientamento al cliente, capacità di multitasking e di lavorare in team, flessibilità e affidabilità. Il tipo di contratto di lavoro offerto è part-time e su turni con retribuzione al minuto. Non è indispensabile avere esperienza pregressa, dato che all’assunzione seguirà un percorso formativo.

Altra offerta di lavoro disponibile è per “Addetto Vendite a chiamata”. Le mansioni previste sono molto simili a quelle del profilo precedentemente presentato. I candidati assunti avranno la possibilità di lavorare in più punti vendita vicini su turni e part-time. Requisiti indispensabili sono il possesso del diploma di scuola media superiore, l’orientamento al cliente, attitudine al lavoro in gruppo, multitasking e affidabilità. Il contratto di lavoro previsto è a chiamata o intermittente con turni dalle 4 alle 8 ore al giorno.

La lista completa delle offerte di lavoro è disponibile sulla piattaforma ufficiale di Lidl. Sempre per quanto riguarda le opportunità per diplomati, la RAI ha di recente pubblicato un concorso per 85 posti di lavoro in tutta Italia. Una volta assunti e passati i 36 mesi, lo stipendio lordo minimo è di 26.400 euro. Se invece siamo alla ricerca di altri annunci per lavorare nella GDO, anche Esselunga offre diverse posizioni aperte accessibili.

