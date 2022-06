Ci sono dei momenti in cui ci guardiamo allo specchio e proprio non riusciamo a piacerci. Dal nostro corpo sembrano spuntare difetti da ogni dove e non riusciamo a minimizzarli. I chili di troppo, da questo punto di vista, sono un problema scomodo per tanti e perderli non è per nulla scontato.

Per fortuna, un modo per rimettersi in forma esisterebbe e consiste nell’allenamento. Certo, non è una passeggiata eseguire serie su serie di piegamenti, addominali o altri esercizi impegnativi. Ma se scegliamo il giusto piano d’allenamento, tutto sembrerà più semplice.

Su internet circolano alcuni esercizi che potrebbero aiutarci a riacquistare la forma perduta, eliminando l’odiata pancetta. Sarebbero adatti anche a chi ha già una certa età e non ha più l’agilità dei giorni andati. Vediamo di seguito quali sono e come eseguirli correttamente.

Niente è meglio dei crunch

Anche se da abbinare rigorosamente a una corretta alimentazione, un buon allenamento potrebbe portarci sulla strada giusta per tornare in forma. Se vogliamo lavorare sull’addome, ci sono pochi esercizi meglio dei crunch.

Si tratta ovviamente degli addominali che tutti conosciamo bene. La loro comodità consiste nel poterli eseguire tranquillamente a casa propria. Senza nessun attrezzo e con quel tappetino che ormai stava prendendo la polvere in cantina.

Anche a 50 anni ecco 5 esercizi per diminuire pancia e grasso addominale e avere un ventre piatto da esibire

Gli esercizi propositi andrebbero svolti 3 volte alla settimana, sempre dopo un buon riscaldamento di almeno 20 minuti. I neofiti potrebbero iniziare con 2 serie da 10 ripetizioni, per aumentare progressivamente ogni sette giorni.

Primo esercizio

Cominciamo coi classici crunch; sdraiamoci per terra con la pancia in su e le gambe piegate. Mettiamo le mani dietro la nuca, quindi alziamo le spalle tenendo la zona lombare appoggiata al suolo. Sforziamo gli addominali per avvicinarci alle ginocchia.

Secondo esercizio

Eseguiamo una variante dei crunch, partendo dalla stessa posizione di prima. Questa volta teniamo le gambe alzate da terra, rivolte verso l’alto e leggermente piegate. Nel movimento, spingiamo i talloni in alto e andiamo su e giù col busto.

Terzo esercizio

Dalla posizione supina, teniamo le braccia distese lungo i fianchi. Alziamo le ginocchia portandole verso il busto e pedaliamo con le gambe per 30 secondi, come se fossimo sulla bici. Variamo il ritmo per aumentare l’efficacia dell’allenamento.

Quarto esercizio

La posizione iniziale è quella della pedalata. Alziamo le gambe verso il soffitto, perpendicolari al busto. Dopo averle divaricate appena, iniziamo a muoverle alternatamente per imitare una forbice. Resistiamo per 30 secondi.

Quinto esercizio

Partiamo a pancia in su, con le braccia vicine e parallele ai fianchi e le gambe distese a terra. Ora espiriamo, piegando le gambe stesse e avvicinando le ginocchia alla fronte. Col dorso flesso, teniamo la posizione per qualche secondo.

Anche a 50 anni ecco 5 esercizi che potrebbero darci una mano a riacquistare la linea. In caso di problemi fisici, non esitiamo a rivolgerci al medico prima di intraprendere l’allenamento.

