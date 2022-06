Nuove assunzioni con uno stipendio netto fino a 1.600 euro al mese presso questa famosa azienda italiana che cerca diplomati

Ottime notizie sul campo del lavoro. Le più grandi aziende italiane, leader nei loro settori, stanno ampliando i loro orizzonti. Grazie ad ingenti investimenti, le imprese stanno cercando di espandersi verso nuovi progetti che permetteranno loro di crescere e migliorarsi.

Non a caso, per raggiungere i propri obiettivi, le aziende puntano ad avere il miglior team possibile. Ecco perché hanno aperto delle selezioni, allo scopo di reclutare personale volenteroso e competente. È un grande traguardo, se pensiamo agli anni bui appena trascorsi.

È innegabile che la situazione si sia sbloccata. Se prima i concorsi pubblici avevano subito uno stallo e alcune attività erano state costrette a chiudere, nonché a licenziare il personale, adesso la situazione si sta dirigendo verso il senso opposto.

Questo rallegra in modo particolare i datori di lavoro, ma soprattutto tante persone in cerca di lavoro. Allo scopo di ridurre al minimo la percentuale di disoccupazione, le aziende stanno assumendo un numero notevole di risorse.

Parliamo di numeri fino a 5 cifre, come nel caso di Poste Italiane, che ha comunicato di cercare 25.000 figure professionali da inserire nel proprio organico. Ma non è l’unica azienda italiana che sta ampliando le proprie vedute.

La Doria

Infatti, è stato comunicato che l’azienda La Doria cerca nuovo personale. Sono previste delle nuove assunzioni con uno stipendio netto fino a 1.600 euro ai fortunati che passeranno le selezioni. Per chi non la conoscesse, La Doria è un’azienda italiana che si occupa della produzione di sughi pronti, succhi di frutta e così via. Sicuramente avremo visto questo marchio nei prodotti di ogni supermercato.

Ebbene, l’azienda sta migliorando le proprie strutture produttive, in particolare nella città di Parma. La società è alla ricerca di figure professionali come manutentori e meccanici. Le risorse saranno impiegate nella gestione degli impianti a 360 gradi, occupandosi anche di eventuali anomalie.

Un requisito importante, a tal proposito, è il possesso del diploma tecnico in questo specifico campo. Qualora vi fosse un’esperienza pregressa, sarebbe un punto di vantaggio. Tuttavia, all’azienda interesserebbe assumere risorse volenterose e pronte ad assorbire tutto ciò che sarà spiegato.

Nuove assunzioni con uno stipendio netto fino a 1.600 euro al mese presso questa famosa azienda italiana che cerca diplomati

Al momento dell’assunzione è previsto un contratto a tempo determinato, ma con la possibilità di diventare effettivo. Per presentare la propria candidatura bisogna andare sul sito internet della società, allegando il proprio curriculum.

In ogni caso, sarà possibile visionare eventuali altre offerte di lavoro presso altri sedi oltre che nella città di Parma.

