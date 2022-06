È già un successo e non avevamo dubbi. L’ultimo singolo «Supermodel» dei Måneskin che ascoltiamo dall’ultima edizione dell’Eurovision, spopola. In ultimo, il video dona una sorpresa a tutti i fan. Infatti, protagonista è la top model simbolo delle persone di successo capaci di convivere con tale disturbo. Il video è tutto sullo sfondo della seducente Londra, con i Måneskin che indossano abiti luccicosi della maison Gucci. Infatti ne sono ormai veri testimonial. Il testo della canzone, per voce della band, si riferisce ad una ragazza tipo. «Fantastica, brillante e molto social che in realtà è piena di problemi e nasconde delle dipendenze». Una persona che attira ma che eviti perché «potrebbe tirarti nei guai».

Chi è Nina Marker

La bellissima modella nasce a Copenaghen, in Danimarca, nel 1997. E all’età di 17 anni tramite social comunica la sua patologia. Così Nina Marker la top model di successo dice chiaro e tondo che all’età di 15 anni le hanno diagnosticato la sindrome di Asperger. Il messaggio, manco a dirlo, diventa virale. E la giovanissima oggi è icona nel mondo della Moda, esempio di quanti sanno convivere con la malattia.

Nina Marker la top model con sindrome di Asperger nel video Supermodel dei Måneskin, tutti i famosi con tale disturbo

Secondo i più autorevoli motori di ricerca, nella storia sarebbero tanti i famosi che in vita hanno lottato con tale disturbo. Per citare qualche nome, ci sarebbe, tra gli altri, Michelangelo Buonarroti, che pare fosse poco socievole e completamente dedito al lavoro. Lo stesso per il genio Mozart e il fisico Newton. Addirittura, alcuni asserirebbero che nella lista ci sarebbe anche Steve Jobs. E poi tra le persone note c’è Greta Thunberg, l’attivista ambientalista che a volte piange per il surriscaldamento globale. Infatti, secondo l’ISS, tra le caratteristiche di chi ha tale sindrome c’è la spiccata sensibilità verso temi o interessi che diventano dominanti.

Lettura consigliata

Che fine ha fatto Greta Thunberg? Spiazzata dalla transizione energetica o dalla guerra e dal nuovo dis-ordine mondiale