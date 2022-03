Amori incredibili e appassionati per questi protagonisti assoluti della primavera, con Acquario al top e altri 3 segni fortunati grazie a Venere

Con l’avvento della primavera, grandi stravolgimenti amorosi si attendono in cielo e in terra. Insomma, l’oroscopo annuncia l’assoluto primato dell’Acquario in amore ma, di certo, saremo curiosi di sapere quali altri segni fortunati lo seguono. Anzitutto, a determinare i cambiamenti sarà lo spostamento di Venere, che si avvicinerà alla costellazione dell’Acquario. Il tutto, apportando enormi vantaggi a questo segno e svantaggi ad altri, primo tra i quali il Capricorno.

Ma vediamo cosa succederà, più nel dettaglio, a questo segno al top della classifica e agli altri fortunati in amore. Ebbene, la sfera sentimentale per l’Acquario prenderà un’impennata enorme, prospettandosi un periodo di grossa felicità. Quindi, ci saranno nuovi progetti con il partner, oltre che un’armonia e un accordo mai visti prima. Grazie alla presenza di Venere nella costellazione, vi sarà un ritorno di romanticismo e un’enorme voglia di fare. Si supereranno, quindi, tutte le difficoltà e i dubbi che, in precedenza, avevano rappresentato motivo di dubbio e stress.

Gli altri segni che trionferanno in amore oltre all’Acquario

Al secondo posto della classifica tra i più acclamati e desiderati in amore troviamo l’Ariete. Anche qui Venere giocherà un ruolo rilevante, portando una grande ventata di novità e freschezza per i single. Chi, invece, è in coppia, potrà dire addio ai tristi momenti di incomprensione. Ciò, per lasciare il posto ad una maggiore intesa con il partner. Questo colpo di fortuna improvviso e potentissimo, però, metterà innanzi a delle scelte importanti. Per alcuni quale quella di andare a vivere con il partner. Per altri, invece, vi sarà una bellissima notizia, inaspettata, che subentrerà nel ménage di coppia. Quindi, amori incredibili e appassionati per questi protagonisti della primavera.

Ma eccoti che arriva il terzo in classifica per amore, che è la Bilancia, grazie sempre a Venere nella costellazione dell’Acquario. Ebbene, anche per questo segno si annuncia un periodo di grande romanticismo all’interno del rapporto amoroso. I single, invece, avranno una gran voglia di innamorarsi e di sperimentare nuove emozioni, finendo per intrecciare una nuova storia.

Amori incredibili e appassionati per questi protagonisti assoluti della primavera, con Acquario al top e altri 3 segni fortunati grazie a Venere

Il quarto segno che non scherzerà in fortuna nel campo amoroso sarà il Cancro, colpito da una gran voglia di innamorarsi. Soprattutto coloro che sono single da tempo avranno voglia di sperimentare nuove sensazioni. In particolare, sarà il mese di aprile a segnare la svolta, con un subentro di passioni e avventure spericolate. Quindi, una ventata di adrenalina sia per le storie già in atto che per quelle non ancora iniziate. Le avventure, però, avranno poche possibilità di trasformarsi in un rapporto stabile, nonostante le premesse facciano pensare diversamente.

