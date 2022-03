Il foulard è un accessorio molto amato dalle donne che lo utilizzano in tutte le stagioni dell’anno.

Negli anni ’50 ma anche ’60 non era raro vederlo indossato da dive del cinema o dalle first lady.

Con il passare del tempo ha mantenuto un folto gruppo di fedelissime ma tante donne non riescono più ad indossarlo.

Eppure questo fazzoletto realizzato in materiali dai più ai meno pregiati rappresenta classe, eleganza e femminilità.

Sarà sufficiente capire come indossarlo nel modo che ci è più congeniale. Infatti anche se il modo più classico per utilizzarlo è legarlo al collo non è certamente l’unico.

Il foulard è il più versatile degli accessori e potrà essere indossato legato al manico di una borsa ma anche alla caviglia o come cintura.

Per le più classiche ed eleganti, invece, il foulard sarà perfetto indossato attorno al collo.

3 modi per mettere il foulard in testa e indossarlo con eleganza a 50 e 60 anni ma anche a 30

Il foulard potrà essere messo sulla testa come copricapo legato sotto al mento. Non è raro vedere immagini della Regina Elisabetta che indossa questo accessorio proprio in questo modo.

Ma non è l’unica dal momento che in passato dive del calibro di Audrey Hepburn erano solite indossare il foulard così.

Le più giovani potranno indossarlo sempre sulla testa ma in modo più innovativo. Prendere un foulard, piegarlo a triangolo e metterlo in testa lasciando la punta dietro.

Prendere i bordi laterali e legarli in un nodo dietro alla testa facendo passare in mezzo la punta.

Sbarazzino

I foulard di dimensioni più ridotte, poi, potranno essere piegati a formare una lunga striscia. Passare il foulard attorno alla testa e legarlo dietro. Un modo molto interessante per utilizzare il foulard con la coda di cavallo ma anche con i capelli sciolti.

Facendo passare alcune ciocche in maniera disordinata sopra il foulard si otterrà un effetto più sbarazzino e meno impostato.

Nodo

Il foulard, poi, potrà anche essere utilizzato con il nodo davanti. Anche in questo caso prendere il foulard, piegarlo a triangolo e ripiegare la punta all’interno.

Prendere i bordi e ripiegarli lasciando la punta del foulard all’interno. Farlo passare dietro alla testa lasciando le estremità sul davanti e annodare con un doppio o triplo nodo.

Nascondere le estremità e il gioco è fatto. Questi 3 modi per mettere il foulard in testa ci permetteranno di indossarlo con classe a qualsiasi età.

Dove comprare

I foulard si trovano ovunque, dalle catene del fast fashion fino alle boutique di lusso. I foulard più famosi sono quelli della casa di moda francese Hermès ma non sono gli unici.

Ancora i foulard classici di Hermès hanno prezzi che partono dai 400 euro ma con un po’ di fortuna si potranno trovare anche usati.

Leggermente meno costosi i foulard in seta di Gucci che costano sui 385 euro.

Su Zalando, però, è possibile trovare foulard di Versace in seta scontato a 142,99 euro o di Ralph Lauren scontato a 47,99 euro.

Per chi vuole spendere meno ci sono alternative in poliestere a prezzi inferiori.