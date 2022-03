Ad aprile Marte, Venere e Mercurio si sposteranno in questi segni, spingendoli verso successi, amori e gioie in tutti i settori della vita

Aprile è il mese in cui il sole di primavera porterà energia positiva a tutti i segni zodiacali. Il semplice cambio di temperatura e l’esplosione della natura saranno capaci di dare una ventata di buonumore. Nello stesso tempo, i pianeti prenderanno una posizione favorevole soprattutto per alcuni segni. In particolare, quelli di terra verranno favoriti sul piano lavorativo, intraprendendo nuove sfide. Nelle relazioni familiari, invece, ci sarà qualche incertezza a causa di Saturno in Acquario. La sua presenza porterà a mettere in discussione i sentimenti dei propri cari, provocando insicurezze.

Tutto ciò, però, avrà un effetto positivo, in quanto ci si concentrerà maggiormente su sé stessi e sulle proprie debolezze. La vita personale, però, migliorerà un po’ per tutti, perché fisiologicamente l’avvicinamento dell’estate è idoneo a migliorare gli stati d’animo. Infatti, finalmente, la gente inizierà a prendere vita.

Come si sposteranno i pianeti

In questo periodo ci si potrà aspettare una grande carica di energia, sia nel lavoro che nelle relazioni sociali. Ma vediamo come si sposteranno i pianeti e quali segni zodiacali verranno favoriti maggiormente in questo mese primaverile. Ebbene, ad aprile Marte, Venere e Mercurio si sposteranno ed entreranno in questi segni. Anzitutto, Venere si posizionerà nel segno dei Pesci, che otterranno un grande sostegno da parte delle persone che li circondano. Saranno molto aperti e comunicativi in questo mese. Tuttavia, non riusciranno a prendere decisioni obiettive e potrebbero essere facilmente influenzabili. Il risultato? Potrebbero finire per fidarsi di persone che si riveleranno false e traditrici. Quindi, sì alle gioie e fortune, ma attenzione a non fidarsi di tutti.

Poi abbiamo che Mercurio si sposterà in Ariete. Ciò farà in modo che questo segno sarà finalmente deciso e obiettivo nelle cose della vita. Il tutto con la conseguenza che gli sarà più facile risolvere ogni tipo di problema. Ci potrebbero essere problemi di concentrazione, ma nelle relazioni si sarà davvero vincenti, energici e convincenti.

Ad aprile Marte, Venere e Mercurio si sposteranno in questi segni, spingendoli verso successi, amori e gioie in tutti i settori della vita

Infine, Marte si sposterà in Acquario, I vantaggi di questo spostamento, certamente, saranno i successi, le gioie e gli amori nei vari settori della vita. In questo periodo apprezzeranno infatti molto l’apporto di amici, famiglia e, in genere, della gente leale. Quindi, porteranno avanti sfide importanti e di un certo valore morale, nei prossimi giorni. In particolare, questo segno avrà opinioni innovative e buone capacità organizzative nel portare avanti le predette sfide.

