Sogni di gloria e amori travolgenti per 3 segni zodiacali che a marzo trionferanno con l’aiuto dei pianeti, soprattutto in questi giorni fortunati

A marzo 2022 ci saranno grandi stravolgimenti. La tenacia e la costanza del Capricorno continueranno a pagare, ma ci saranno dei segni che faranno finalmente il sorpasso. Questo grazie a diversi pianeti che si sposteranno nel segno dell’Acquario. Da qui, un ciclo completamente nuovo inizierà per i segni zodiacali, con il passaggio del Sole nel primo segno dello zodiaco. Stiamo parlando dell’impulsivo e combattivo Ariete. Allo stesso tempo, Mercurio, Giove e Nettuno si muoveranno verso il segno d’acqua dei Pesci, spirituale e sognante.

Vediamo, dunque, questi rivoluzionari spostamenti a cosa porteranno e quali saranno i segni più fortunati con l’inizio della primavera. A marzo, in particolare, 3 segni avranno la meglio, specificamente in ambito sentimentale ma in generale anche negli altri settori. Vediamo quali sono e in quali date nello specifico.

I tre segni fortunati secondo l’oroscopo

Come anticipato, il Sole si sposterà verso l’Ariete, facendo divampare ancora di più il suo fuoco. Non è stato molto fortunato nei mesi scorsi, nonostante il suo impegno incessante. La svolta, però, dovrebbe iniziare proprio dalla primavera ed, in particolare, già a partire dal 2 marzo. Da questa data, tranquillità e meditazione serviranno a preparare il terreno per le settimane successive. L’aiuto di Giove e della Luna schiariranno le zone d’ombra e ciò servirà a capire bene quali sono gli obiettivi da raggiungere. Quindi, sogni di gloria e amori travolgenti per questo segno zodiacale ma vediamo in quali date. Per i sentimenti, a partire dal 6 marzo, Venere e Marte si sposteranno nella sua orbita, aiutando amicizie e passioni. Ivi rimarranno fino al 5 e al 14 aprile, allungando i tempi del benessere e del successo.

Poi, dal 20 marzo al 19 aprile, il Sole porterà fortuna anche nel campo professionale, tanto che ciò che si è sognato potrebbe iniziare a concretizzarsi. Passiamo all’Acquario, fortunato sul piano finanziario già dal 18 febbraio. Ma cosa dovrà fare per aggiudicarsi il successo? Vediamolo insieme.

Anzitutto, intorno al 2 marzo, l’Acquario dovrà farsi avanti sul piano professionale. Quindi, ad esempio, dovrà inviare il suo curriculum per la posizione tanto sognata, oppure fare richieste ai suoi superiori. Ebbene, ogni sua parola sarà un ordine, perché ciò che farà lo condurrà al livello professionale superiore. Poi, il 6 marzo, Venere e Marte si sposteranno entrambi nel suo segno, favorendo i rapporti amorosi e amichevoli. Vi permarranno fino al 5 e al 14 aprile. Il boom del successo si registrerà, però, intorno al 18 marzo. Quindi, per lo più, dal 20 marzo al 19 aprile, il Sole si muoverà attraverso la sua area. Ciò favorirà intimità e passioni, con nuove conoscenze o rinforzando quelle già esistenti.

Terzo baciato dai pianeti sarà il segno dei Pesci, già in pieno successo fin dalla metà del mese scorso.

Giorni fortunati

Ma vediamo quali sono i giorni fortunati per i Pesci. Ebbene, intorno al 2 marzo, per chi non avrà stabilito gli obiettivi da centrare, la Luna arriverà in aiuto. Inoltre, dal 9 al 27 marzo, Mercurio nel segno darà lo slancio a nuovi progetti, con un periodo particolarmente favorevole sul piano professionale. Intorno al 18 marzo la Luna piena atterrerà nella zona sentimentale, causando qualche tensione nella relazione. Tuttavia, sarà il momento per stabilire l’equilibrio tra le proprie esigenze e quelle del partner. Questo potrà rafforzare il legame amoroso e la crescita personale.

