Il 18 marzo arriva la Luna piena, che illumina la notte e i segni zodiacali. Alcuni se ne avvantaggeranno, altri invece soffriranno un poco. Purtroppo con la Luna c’è poco da scherzare perché illumina in modo diverso dal Sole.

I Pesci vivono un momento fortunato, protetti dal Sole che li accompagnerà fino al 21 marzo. In questo giorno si entra nella primavera e il Sole illuminerà il segno dell’Ariete. La luce dell’astro più potente dello zodiaco esalta le qualità dei segni e dona forza. Una luce che propulsa nell’azione e ci fa sentire carichi, pronti ad agguantare la fortuna.

Tuttavia, il 18 marzo proprio di fronte al Sole si ergerà la Luna piena in Vergine. La sua luce non illumina la vita esterna, ma la nostra interiorità. Quando la Luna piena si affaccia, è il momento di guardare dentro noi stessi. Quei segni che sono restii a farlo, saranno tagliati fuori dai favori degli astri. Così perderanno un’occasione d’oro Leone e Capricorno, se non capiranno il potere della Luna piena.

La Luna piena del 18 marzo

Questa Luna diventerà piena alle ore 8,19 del 18 marzo e si troverà nel segno della Vergine. Alle ore 12,27 entrerà nel segno della Bilancia.

Ora la Luna piena ci invita a fare un viaggio in quello che siamo dentro, illuminando le nostre zone d’ombra. Sarà il segno della Vergine a filtrarne i raggi e allora attenzione al perfezionismo e al calcolo freddo nella vita.

Se abbiamo spinto troppo sulla ricerca della perfezione, la Luna invita a rivalutare le cose. Il perfezionismo rende intolleranti perché è una perfezione fine a sé stessa. La perfezione vera è la capacità di eliminare i propri difetti, per essere più tolleranti e capire meglio gli altri. Chi ci riesce navigherà in un mare d’oro, protetto dagli astri.

Perderanno un’occasione d’oro Leone e Capricorno se sottovalutano la Luna piena del 18 marzo, invece questi segni zodiacali saranno inondati dalla fortuna

Il segno del Leone ha le qualità del leader. Ma spesso rinuncia a vedere dentro per cercare il plauso degli altri. Anche il Capricorno rischia di andare avanti a testa bassa, senza guardare nemmeno sé stesso. Invece la Luna li invita a lasciar perdere vanagloria e testardaggine e conquistare prima di tutto sé stessi.

I segni più favoriti saranno il mansueto Toro che non rifiuta mai un buon consiglio. Scorpione, Cancro e Pesci sono abituati a nuotare nelle acque dell’interiorità e si mettono in gioco.

Anche la Bilancia sente molto la necessità di affrontare la vita con rispetto verso sé stessi e gli altri. Insieme alla Bilancia, anche la Vergine condivide questa apertura e riesce a escludere i lati negativi della personalità. A questi segni gli astri promettono delle occasioni d’oro.

