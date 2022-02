Il Martedì Grasso è alle porte ed i più golosi approfitteranno dell’occasione per concedersi qualche tipico dolce della festa. Tra questi è impossibile non citare le classiche castagnole, le tipiche palline fritte con dolcissimo ripieno alla crema o al cioccolato. Allo stesso modo anche le frappe sono un grande classico del Carnevale, da preparare friggendo la pasta frolla che sarà guarnita con zucchero a velo e miele. Tuttavia se avessimo voglia di provare qualcosa di nuovo ed originale, oggi presenteremo una ricetta semplice e veloce. Infatti invece di castagnole, chiacchiere e frappe oggi vedremo come preparare delle ottime frittelle di banana.

Ingredienti e preparazione

Come già detto il procedimento è molto semplice e gli ingredienti sono davvero pochi. Per preparare le nostre frittelle abbiamo bisogno di:

banane;

limoni;

zucchero;

cannella;

2 uova;

100 ml latte;

200 g farina 00;

1 bustina di lievito per dolci.

La ricetta si divide in 2 fasi. La prima sarà quella di sbucciare e affettare le banane che per le preparazioni sarebbero ideali non troppo mature. Una volta affettate le banane in fetta da 2 cm, mettiamole in una ciotola e condiamole con succo di limone, cannella, zucchero e lasciamo che queste insaporiscano. Durante il tempo di macerazione delle banane ci dedicheremo a realizzare una classica pastella.

Per farlo useremo le 2 uova, la farina, 4 cucchiai di zucchero, scorza di limone, il lievito ed il latte. Mescoliamo tutti gli ingredienti e lasciamo riposare qualche minuto in frigo.

Invece di castagnole, chiacchiere e frappe proviamo queste semplici frittelle a Carnevale

Quando avremo ultimato le preparazioni possiamo procedere alla cottura delle frittelle. Mettiamo a scaldare dell’olio di semi che dovrà raggiungere la temperatura ideale di 170°.

Se però non avessimo un termometro da cucina per misurare la temperatura possiamo valutare se l’olio è pronto mettendo una goccia di pastella nell’olio. Se la pastella comincerà a friggere subito l’olio è pronto.

Tuffiamo i pezzi di banana all’interno della pastella e mettiamone a friggere nell’olio 4-5 pezzi per volta girando continuamente per cuocere uniformemente. Quando la superficie esterna sarà dorata scoliamo su carta assorbente per poi passare nello zucchero semolato.

Ecco pronte le nostre deliziose frittelle di banana che possiamo rendere ancora più buone guarnendo con della crema al cioccolato.

Lettura consigliata

Bastano 4 ingredienti e nessuna cottura per una sana merenda al cioccolato senza uova e burro