È iniziata una nuova settimana. Oggi, infatti, è martedì 5 aprile. Siamo ormai entrati ufficialmente nel mese della Pasqua. La fine di marzo è stata super per alcuni segni davvero molto fortunati. Inoltre, la Luna nuova della scorsa settimana ha favorito l’Ariete e altri 5 segni. Nei cieli, le stelle e i pianeti non restano mai fermi immobili. Il loro movimento ha continue ripercussioni sulle nostre sorti. Proprio quest’oggi, il pianeta Venere lascia il segno dell’Acquario ed entra in quello dei Pesci. Sappiamo tutti che Venere è il pianeta dell’amore. A seguito di tale nuova congiunzione astrale, ci saranno quindi alcuni segni molto favoriti ed altri, invece, per i quali non si prospettano giornate romantiche e idilliache.

Senza tergiversare troppo, andiamo quindi a scoprire quali sono le previsioni “in tema amore” per i prossimi giorni. Ci saranno infatti alcuni segni che vivranno su romantiche nuvolette rosa. Per altri, invece, Venere risulterà in opposizione, e quindi ci saranno liti, anche furibonde, col partner.

Amore a gonfie vele per Cancro, Scorpione e altri 3 segni zodiacali grazie a Venere nel segno dei Pesci

Come anticipato, Venere abbandona il segno dell’Acquario ed entra in quello dei Pesci. Par dunque chiaro che i primi a beneficiare di tale evento astrale saranno proprio i nati sotto il segno dei Pesci. Per i pesciolini si prospetta infatti un intero mese di aprile all’insegna dell’amore, romantico e passionale. Buone notizie anche per i single. Per loro, non mancheranno varie opportunità di fare incontri importanti, destinati a durare nel tempo. Ovviamente, godranno del benevolo influsso di Venere anche gli altri due segni di Acqua: Cancro e Scorpione. Proprio nella giornata odierna, lo Scorpione comincerà a risentire di influenze favorevoli in campo amoroso. Se ne accorgeranno soprattutto le coppie che, ultimamente, hanno battibeccato un po’.

Queste, infatti, riusciranno finalmente a ritrovare il loro equilibrio. Buone notizie anche sul fronte delle relazioni interpersonali, in genere. Lo Scorpione saprà infatti circondarsi di persone in grado di comprendere appieno la sua sensibilità. Occhi a cuoricino anche per il Cancro. Venere è pronto a regalargli un periodo molto fortunato in campo sentimentale. Già il prossimo weekend si prospetta a tinte rosa. Chi in passato ha avuto cocenti delusioni, ora è pronto a rimettersi in gioco.

Venere porterà tanto amore anche ad altri 2 segni zodiacali

I prossimi giorni non saranno rosa solo per i segni di Acqua. Venere, infatti, prenderà sotto la sua ala protettrice anche altri fortunati. I nati sotto il segno del Toro saranno oltremodo romantici e sognatori. Vivranno momenti di dolce tranquillità in coppia. Mentre, tra venerdì e sabato, per i single ci saranno ottime possibilità di fare incontri interessanti.

Giornate riccamente positive anche per il Leone, che riuscirà a lasciarsi andare alle passioni. Anche per i single del Leone incontri promettenti per la prossima settimana. Insomma, si prospetta una settimana di amore a gonfie vele per tanti segni zodiacali.

