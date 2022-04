La frittura di pesce è un secondo piatto molto apprezzato, composto principalmente da prodotti ittici di piccola taglia con o senza spine. Una ricetta che mette tutti d’accordo e a cui difficilmente riusciamo a rinunciare. Un tipico piatto intramontabile della cucina italiana, da gustare nelle località di mare, ma facile da preparare anche in casa. Basterà seguire queste semplici regole che ci permetteranno di avere una frittura croccante e non molliccia. Per preparare questo piatto di mare possiamo scegliere il pesce che più ci piace. Gamberi, triglie, merluzzi, seppie, calamari, e così via.

Per una frittura completa non solo calamari, seppie e gamberetti ma aggiungiamo anche questo pesce con le spine molto economico

La frittura può essere preparata utilizzando vari tipi di pesce. Ma spesso capita di comprare sempre le solite varietà. Per questo, nelle prossime righe parleremo di un pesce azzurro poco conosciuto, ma perfetto per la frittura. Un alimento molto magro (87 calorie per 100 grammi) e che esteticamente ricorda la sardina.

Parliamo della boga, che appartiene alla stessa famiglia del dentice e sarago. Facilmente riconoscibile grazie ai particolari occhi grandi e al tipico color argento, la sua lunghezza si aggira intorno ai 20 centimetri. È un amante dei fondali rocciosi ed è diffuso anche nel Mar Mediterraneo. Le sue carni povere sono tenere e molto apprezzate. Anche se il loro sapore è influenzato dell’alimentazione di questo pesce. La boga è un prodotto ricco di vitamine e minerali, ma purtroppo anche fonte di colesterolo.

Qualche dettaglio in più da conoscere

La boga è un pesce molto versatile che può essere cucinato in diversi modi. Ma la preparazione più apprezzata è sicuramente la boga fritta. In pastella, ripassata solo nella farina o semplicemente tuffata in olio caldo. Prima di cucinare la boga dobbiamo necessariamente pulirla. Il metodo è molto simile a quello utilizzato per gli altri tipi di pesce.

Eliminiamo le squame, passando il coltello dalla coda e fino alla testa e grattando la pelle. Apriamo la pancia e asportiamo tutte le viscere. Non dimentichiamo di eliminare la testa, le pinne e le branchie. Per una frittura completa non solo calamari e seppie ed altri molluschi, ma anche la boga potrebbe essere molto apprezzata. Compriamola fresca e mai surgelata. In questo modo, avremo la possibilità di gustare meglio le sue carni.

Lettura consigliata

Basta questo rimedio della nonna per eliminare la puzza di fritto dalla cucina