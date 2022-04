Al giorno d’oggi trovare un impiego non è affatto semplice. Il mondo del lavoro è diventato molto competitivo e le aziende richiedono sempre più qualifiche e personale specializzato. Chi cerca lavoro, inoltre, deve destreggiarsi tra la scarsa offerta di lavoro e le crisi che negli ultimi anni stanno colpendo il Paese. In un periodo in cui è molto difficile trovare un lavoro che ci soddisfi, la rete potrebbe esserci d’aiuto. Sempre più persone fanno ricorso ad internet per cercare un impiego. Sono molti i siti specializzati che pubblicano offerte di lavoro e in cui possiamo iscriverci ed essere contattati per un colloquio.

Oggi, con questo articolo, vogliamo consigliare 3 applicazioni da usare sia per il sistema operativo Android, sia per iOS. Davvero facili da usare, questi strumenti potrebbero aiutare le persone a trovare lavoro. Scaricando l’applicazione sul cellulare potremmo monitorare annunci ed offerte di lavoro in ogni momento e con grande semplicità.

Per cercare e trovare lavoro scopriamo queste utilissime 3 app gratuite per Android o iOS davvero facili da usare

LinkedIn nasce come social network, ma negli anni si è evoluto, diventando una piattaforma molto utilizzata da chi cerca lavoro. Qui possiamo creare gratuitamente un nostro profilo e personalizzarlo, soprattutto a livello aziendale, per permettere alle aziende di conoscere le nostre competenze. Questo è un modo molto semplice e comodo per fare personal branding, indicando il target di riferimento ed informazioni che ci permettono di farci conoscere. Qui, potremo mettere in evidenza le caratteristiche che possono distinguerci dalla concorrenza e mostrarci. Dalla app potremo cercare offerte, candidarci online e, al tempo stesso, creare una rete che potrebbe aiutarci a creare opportunità di lavoro.

Infojobs

Probabilmente è la app più semplice, completa ed intuitiva tra tutte. Infojobs è una piattaforma che permette all’utente di registrarsi e di consultare le varie offerte di lavoro. Potremo indicare la posizione per la quale cerchiamo un impiego e la zona in cui lo desideriamo trovare. Dopo aver creato il nostro curriculum vitae, potremo candidarci alle posizioni di lavoro aperte che più ci interessano. Una volta inviata la candidatura, potremo seguire il processo di selezione della domanda e rimanere aggiornati in tempo reale.

Glassdoor

Per cercare e trovare lavoro, potrebbe essere molto utile la app Glassdoor. Molto diversa rispetto alle precedenti, questa app ci permette di reperire informazioni su aziende, retribuzioni, colloqui e molto altro ancora. Impiegati e dipendenti possono condividere informazioni utili ad altri utenti sull’azienda. In maniera anonima, si lascia una recensione sull’azienda e gli utenti che cercano un lavoro possono leggerle e conoscere informazioni specifiche. Glassdoor coinvolge aziende, dipendenti e persone che cercano lavoro, creando uno spazio condiviso.

