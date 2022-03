La settimana sta per volgere al termine e con essa si conclude anche il mese di marzo. Siamo sempre protesi verso il futuro. Curiosi di scoprire cosa accadrà, molti consultano regolarmente l’oroscopo. Di recente, abbiamo già visto che questo fine marzo è memorabile per alcuni fortunatissimi segni. Questa settimana, la Luna è iniziata in fase calante. Domani, però, venerdì 1° aprile, avremo la prima Luna nuova del mese. Un movimento astrale che porta specifici influssi su alcuni segni. La Luna nuova sarà nel segno dell’Ariete, che ormai da parecchie settimane gode di notevole fortuna.

Grazie agli influssi del novilunio, per l’Ariete le cose continueranno a girare per il verso giusto. Le buone notizie non riguardano però soltanto il primo dei 12 segni dello zodiaco. Scopriamo quindi come si prospettano i prossimi giorni per vari segni, sulla base del nuovo quadro astrologico che si andrà a dipanare proprio grazie alla Luna nuova.

La Luna nuova in Ariete porterà soldi e strepitosi successi a 5 segni zodiacali belli carichi e pieni di energia

Come già accennato, per l’Ariete si prevedono giornate magiche. Energici e scattanti, i nati sotto questo segno saranno super attivi sul lavoro. Ci sono infatti condizioni più che favorevoli per progettare importanti iniziative da far partire verso maggio, quando Giove tornerà nel segno. Queste giornate serviranno per impostare le basi di un progetto che porterà ad una importante crescita professionale. Gli amici dell’Ariete devono approfittare di questo periodo, anche per circondarsi di persone valide con cui poter collaborare.

Anche per il segno dei Gemelli si prevede una settimana stimolante. La Luna nuova, infatti, donerà una nuova prospettiva all’ambito della carriera. Anche i Gemelli devono approfittare di questo periodo per mettere in cantiere programmi e progetti che, nel giro di breve, porteranno grandi soddisfazioni su più fronti.

La “bianca signora” assisterà anche questi altri 3 segni zodiacali

Ariete e Gemelli non saranno gli unici segni benvoluti dalle stelle. Tanta fortuna negli affari attende infatti anche il segno del Leone. I liberi professionisti riscuoteranno grandi consensi. Con un atteggiamento fiero e sicuro, i nati nel segno del Leone riusciranno ad affermare le loro idee con determinazione. Portando così a casa soldi e successo.

Per i nati sotto il segno della Bilancia, la Luna nuova rappresenta un momento di ripartenza. Dopo tanti tentennamenti e ripensamenti, i nati sotto questo segno saranno determinati, fiduciosi e pieni di sicurezza. In questi giorni saranno in grado di prendere decisioni importanti che riguardano, in particolare, il settore degli affari e del lavoro. Da queste scelte, ovviamente, ne conseguiranno poi soddisfazioni anche finanziarie.

Infine, la Luna nuova in Ariete porterà soldi e soddisfazioni anche ai Sagittario. I nati sotto questo segno, oltre ad avere ottime intuizioni finanziarie, avranno il benefico appoggio delle stelle per lanciare nuove iniziative. Questo, infatti, è un momento propizio per proporre progetti che, con grande probabilità, avranno fortuna dal prossimo mese di maggio.

